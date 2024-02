Así opera el perverso negocio de la venta de agua potable con carrotaquees en Riohacha

El concejal de Riohacha Yeiner Osorio denunció que no habrá ninguna posibilidad de que la ciudad tenga agua potable mientras exista el negocio de la venta por carrotanques al interior de la empresa Aqualia, operadora de los servicios de acueducto y alcantarillado, ya que en promedio estaría recibiendo unos 12 millones de pesos diarios.



La cifra no sería tan escandalosa de no tratarse de un departamento con grandes problemas de abastecimiento de agua y que registra el mayor número de muertes por desnutrición. A esto se suma que Riohacha, es uno de los municipios cobijados por la Sentencia T-302 de 2017 que busca la garantía del goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso al agua potable.

Agua en Riohacha Foto: Archivo particular

La denuncia la hizo en una de las sesiones del Concejo Distrital en la que estuvieron presentes el alcalde y el secretario de Obras de Infraestructura, explicando que en estos momentos se venden en los barrios y comunidades que actualmente no reciben el servicio de agua 3 mil metros cúbicos de agua al día a través de 58 vehículos cisterna.



“Cada carrotanque tiene capacidad de 12 metros cúbicos de agua y cada metro cúbico se lo venden en la empresa a 4.200 pesos, de tal manera que si eso se multiplica por 12, da como resultado 52 mil pesos y mínimo cada uno hace cuatro viajes, sería algo más de 200 mil pesos y si eso se multiplica por 58, entonces la empresa se está ganando un promedio de 12 millones de pesos en efectivo diariamente ", aseveró el concejal.



Agregó que antes había tres o cuatro puntos habilitados, pero esta nueva empresa ha habilitado siete puntos, con motobombas para llenar siete carrotanques al tiempo, “lo que significa que el negocio va creciendo”.



Puntualizando que para la empresa es más rentable este negocio que invertir en redes y mejoramiento del servicio.



Manuel Olivella, gerente de Aqualia Riohacha, empresa que entró a operar el sistema a partir del 1 de junio de 2023, asegura que el 98 por ciento del agua producida llega al Distrito por redes de acueducto a los 40.500 usuarios y el 2 por ciento restante se distribuye por carrotanques, como apoyo para abastecer sectores críticos.



“A diario movemos 1.2 millones de litros de agua por carrotanques. Esta cifra representa solo el 2% del total de agua producida. La prioridad de Aqualia es la distribución a través de redes de acueducto", señaló Olivella.

Explicó que la cobertura en Riohacha no alcanza el 100 por ciento, pues un 20% de la población no cuenta con tuberías, así que dependen exclusivamente de los carrotanques entre ellos los barrios Villa del Sol, Villa del Sur, Bello Sur y Nueva Jerusalem.



Sin embargo, es preciso señalar que el agua llega sectorizada a los hogares riohacheros y su continuidad ha desmejorado considerablemente.



El sector del centro pasó de siete a cinco días a la semana de tener agua las 24 horas del día. Mientras que el sector de la Comuna 10 que comprende el 40 por ciento de los usuarios solo recibe 34 horas de servicio en dos días.



En Riohacha, la demanda de agua alcanza los mil litros por segundo, pero se producen 650 y por cuenta de conexiones ilegales en la conducción se pierde 350, más de la mitad del agua tratada, a la ciudad llegan 300 litros por segundo.

Pusieron a disposición los 40 carrotanques dispuestos por el Gobierno Nacional a través de la UNGRD

Se estima que las pérdidas equivalen a unos 3 mil carrotanques diarios, este líquido es usado para cultivos, piscinas y casas fincas, entre otros fines, por lo que recientemente durante la realización de un PMU para la construcción de una nueva ruta para la distribución del agua en La Guajira, el gerente de Aqualia pidió apoyo a las autoridades para controlar esta situación.



Paradójicamente, en ese evento se pusieron a disposición los 40 carrotanques dispuestos por el Gobierno Nacional a través de la UNGRD para abastecer a las comunidades rurales y la empresa manifestó no tener agua suficiente para apoyar la ruta debido a que la fuente de abastecimiento de agua del distrito, que es el río Tapia, se encuentra en estado crítico por el fenómeno de El Niño.



Indicando además que, distribuyen 600 carrotanques al mes en las zonas que no cuentan con redes y entre las poblaciones de Riohacha y Maicao (donde también prestan el servicio) disponen diariamente de 100 carrotanqueros con el fin de repartir agua todos los días a aquellos lugares donde no hay redes o hay dificultad para que llegue.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha