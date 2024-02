En Riohacha, más de 22 mil estudiantes wayú no han iniciado clases

En Riohacha, casi de manera simultánea, se llevaron a cabo dos protestas del sector educativo para exigir a la administración programas de permanencia que involucra la contratación de docentes, transporte escolar y el PAE para dar inicio al año escolar, que oficialmente comenzó el pasado 5 de febrero y tiene a más de 27 mil estudiantes sin clases.



Una de ellas fue protagonizada por varias autoridades tradicionales wayú, rectores, docentes y líderes de 21 centros etnoeducativos de la zona rural del Distrito, quienes paralizaron las labores de la alcaldía Distrital para exigir la contratación de personal, el PAE, transporte escolar y en algunos casos el suministro de agua potable. Esta parálisis afecta a más de 22 mil estudiantes wayú.

#AEstaHora se levanta el paro de los centros educativos, para esta administración el diálogo y la garantía de derechos va primero.



El equipo de gobierno seguirá trabajado 24 horas para lograr subsanar y contratar, todo ello con el compromiso y cumplimiento de los operadores. pic.twitter.com/b87JiH9GRY — Genaro Redondo (@GenaroRedondoC) February 19, 2024

Los manifestantes llegaron este lunes 19 de febrero, eso de las 6:00 de la mañana, antes de que iniciaran laborares en la alcaldía y se tomaron la entrada de las instalaciones para impedir durante varias horas el ingreso de funcionarios y usuarios.



Aseguran que se fueron a las vías de hecho, al no ver respuesta por parte de las autoridades locales tras la realización de más de cuatro mesas de trabajo y varias reuniones con el alcalde Genaro Redondo y la secretaria de Educación Sandra Ospino para iniciar con la estrategia de permanencia.



(Además: Video: taxista iba a cobrar $ 100 mil por recorrido en Centro Histórico de Cartagena)



Uno de los Centros Etnoeducativos afectados es El Arroyo, el cual cuenta con cerca de 1.300 estudiantes, entre su sede principal y las 14 sedes satélites.



El rector de este centro Nelson Iguarán, indicó que la mayoría de sus estudiantes son wayú y muchos de ellos llegan a la escuela sin desayuno, “si no tenemos que brindarle, de pronto se nos desmaya un estudiante y vamos a tener dificultades”.

Explicó que han tomado la decisión de no iniciar labores hasta que no estén listos los programas, “porque la mayoría de nuestros estudiantes no son de la zona y llegan hasta acá a través del transporte escolar, y si no hay, no vamos a tener estudiantes en las aulas”.



Mientras que la segunda protesta fue protagonizada por padres de familias de tres instituciones educativas diocesanas del Distrito quienes se tomaron las instalaciones de la secretaría de Educación Distrital ubicada, para exigir celeridad en los procesos de contratación y en los pagos para que sus hijos puedan asistir a clases.



(Le puede interesar: Muere en Cartagena bebé de 18 meses que fue atacado brutalmente por perro Pitbull)



Deiris Pimienta García, directora de la educación contratada para la Diócesis de Riohacha, indicó en su momento que más de 5 mil menores no han iniciado el calendario académico en las instituciones educativas La Divina Pastora con su sede Nuestra Señora de Fátima, Eusebio Septimio Mari y el María Goretti, porque no hay una contratación formal.

Pimienta, indicó además, que la gran dificultad que tienen para comenzar de darse la contratación, es una deuda relacionada con el contrato correspondiente al año 2023 que no ha sido cancelada y que requieren para poder operar este año.



“Estamos hablando de más de 2 mil millones de pesos que son los que requeriríamos para poder operar el contrato de este año. Así avancemos con una minuta y se formalice el contrato, no tendríamos nosotros como operar, porque nuestros recursos con los que operamos la ejecución de cada uno de los contratos están en manos de la administración Distrital”, indicó Pimienta.



En una mesa de diálogo pública instalada en el parque Almirante Padilla de Riohacha, en frente de la alcaldía, se logró una concertación entre los manifestantes y la administración Distrital.



“Se asumieron varios compromisos para acelerar los procesos administrativos necesarios que permitan el inicio de las estrategias de permanencia y asimismo garantizar el pago de cuentas pendientes de la vigencia anterior”, indicó la alcaldía de Riohacha.

En aras de garantizar la educación de los niños y niñas wayú, los funcionarios continuarán trabajando las 24 horas para darle celeridad a la contratación de los operadores del PAE, Canasta Parcial y Transporte Escolar y se revisarán los procesos de cuentas por pagar del año anterior, para avanzar con el pago que todas aquellas que cumplan con los requisitos.



“Para nosotros la educación es prioridad, no hemos parado ni un solo día para lograr solucionar la problemática de los nuevos centros etnoeducativos creados en el 2023. Por eso, hemos mantenido mesas de trabajo con el ministerio de Educación para buscar soluciones y regresar a clases.



También, se diseñará un proyecto para brindar los elementos de menaje de cocinas, y abastecer esta necesidad latente durante la vigencia en curso.

Más noticias...

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha