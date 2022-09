En pleno centro histórico de Riohacha, un camionero y su hermano fueron asaltados por dos fleteros que les arrebataron una millonaria suma de dinero que llevaban de una entidad bancaria a otra.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este martes 13 de septiembre y quedaron registrados en una cámara de seguridad del sector.



Tras el hurto, un ciudadano que caminaba por la zona intercedió en la situación, defendió a los hombres y comenzó a disparar contra los delincuentes.



Uno de los fleteros fue alcanzado por un proyectil y cayó al suelo antes de que lograra subirse a la motocicleta en la que iba a escapar junto a su cómplice. El sujeto soltó el dinero y el arma, pero segundos después se levantó y emprendió la huida entre las calles.

Cruce de disparos en pleno Centro de Riohacha en medio de intento de atraco. La víctima resultó herida. Autoridades siguen permisibles ante hechos delictivos en Centro de la capital de La Guajira. pic.twitter.com/0nWGl0gkH8 — Christian Avendaño Meza (@ZonaGuajiraTwit) September 14, 2022

"Estoy muy agradecido con las personas que me ayudaron, fueron muy solidarios. El dinero prácticamente lo recuperé todo porque quedó en el suelo", dijo la víctima del fleteo a Noticias Caracol.



Uno de los hermanos también resultó herido en una costilla tras el cruce de disparos y tuvo que ser llevado a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, ya se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta.



Medios locales informaron que en ese sector de la ciudad no se permite el tránsito de motocicletas. "Yo no me metí en mi moto porque no se podía transitar, pero los delincuentes me abordaron en una", señaló el hombre.



