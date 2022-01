Se levantó la huelga de hambre y el encadenamiento que, durante 16 días, sostuvieron tres miembros de una comunidad indígena que piden ser consultados dentro del proyecto de construcción de la cárcel de mediana seguridad de Riohacha.



Sin embargo, la suspensión de la huelga de hambre realizada por la Autoridad Tradicional de la comunidad La Ceibita Macedonia, Yeisis Iguarán Ballesteros, el sabedor ancestral Israel Ballesteros Castro y la docente Yasmira Iguarán Ballesteros, es temporal.

“Se logró llegar a una mesa de diálogo que culminamos el día de ayer (jueves), con un derecho petición, solicitando una serie de respuestas frente al proceso”, sostuvo Yeisis Iguarán, autoridad tradicional de la comunidad y huelguista.



Explica que uno de los temas está relacionado con que el terreno donde se levantará el centro carcelario se encuentra en zona urbana y no en zona rural, de acuerdo a las respuestas obtenidas en una acción de tutela que además ordena realizar una verificación.



Se espera que el próximo 4 de febrero se instale una mesa de concertación con la comunidad, en la que se les deberá dar una respuesta por parte del Ministerio del Interior al derecho de petición radicado sobre las razones del por qué no procede la consulta previa y otras inquietudes.



“La mesa de diálogo es para seguir analizando el derecho que ellos dicen tener sobre la consulta previa. Nosotros estamos seguros de que no procede, porque todos los fallos que se han emitido a través de tutela lo han negado, pero seguimos en diálogo y escuchando a los indígenas”, sostiene el secretario de Gobierno de Riohacha, Leandro Mejía.

En el acuerdo, participaron la directora nacional de Consulta Previa encargada, Lucía Margarita Soriano Espinel, el director de la Uspec, Personería y varios funcionarios del Gobierno Nacional.



Las comunidades lamentaron la no asistencia de la Defensoría del Pueblo durante este proceso.



“El día que se hizo la verificación debían venir y no asistieron y el día de ayer tampoco asistieron. Por eso manifestamos el abandono, porque si no es por la onegé de derechos humanos Nación Wayú no hubiéramos sido escuchados”, dijo Iguarán.

No recibieron atención médica

La autoridad tradicional aseguró que las tres personas que realizaron la huelga se encuentran bien, con un poco de malestar en el estómago, pero confían en que sus medicinas tradicionales harán su efecto.



“En el proceso, desde el 20 de diciembre, nunca recibimos visita por parte de los médicos. Solo llegaron el primer día funcionarios de la Secretaría de Salud para activar la ruta de atención”, denunció Iguarán.



Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

