Dolor e impotencia ha causado en Riohacha el deceso de la pareja de esposos Juan de Dios Vargas Useche y Criseida María Yepes Cruz, quienes habían quedado gravemente heridos, tras ser arrollados por un vehículo que era conducido por un menor de edad.



La pareja llevaba más de 10 días recluida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la complejidad de sus heridas y habían sido remitidas a la ciudad de Valledupar, en donde perdieron la batalla contra la muerte.

La primera en partir fue Criseida, su deceso se produjo la mañana de este viernes, mientras que Juan de Dios murió a la 1:30 de la madrugada de este sábado.



A esta tragedia se suma el drama que vive la familia debido a la suerte que correrán los cinco hijos de la pareja, cuatro de ellos menores de edad. Vargas deja otros tres hijos mayores.



Aunque la pareja vivía en Riohacha junto a sus hijos, las exequias se realizarán de forma separada, según la información entregada por los familiares.



Vargas, quien era oriundo de Bucaramanga, será sepultado en Valledupar en donde reside su familia, mientras que los despojos mortales de Criseida serán trasladados a su tierra natal en Sahagún (Córdoba).

Sigue la investigación

El accidente se registró la madrugada del pasado 11 de abril, en el sector conocido como ´La Virgencita’, en la calle 7 entre carreras 18 y 17, el cual quedó registrado en cámaras de seguridad.



En las imágenes se aprecia al vehículo que se desplaza a alta velocidad y que sin respetar la señal de pare en una intersección, invadió el carril contrario y arrolló a cinco personas que se encontraban comiendo en un puesto de comidas rápidas.



Criseida había ido a recoger a Vargas, quien salía de trabajar en un billar y a su regreso llegaron al sitio a comprar unas salchipapas para llevarle a sus hijos.

El accidente se registró la madrugada del pasado 11 de abril, en el sector conocido como ´La Virgencita’, en la calle 7 entre carreras 18 y 17 de Riohacha. Foto: Archivo particular

El menor de 16 años, que conducía el vehículo, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y al salir del mismo trató de huir, pero fue aprehendido y por poco es linchado por las personas que estaban en el lugar.



La Policía logró rescatarlo y trasladarlo a un centro asistencial a donde llegó inconsciente, la prueba de alcoholemia realizada horas después resultó negativa.



El director del Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad del Distrito, Instramd, Luis Pablo De Armas, aseguró que el joven no respetó las señales de tránsito, y no cuenta con licencia de conducción, mientras que el vehículo que conducía no tenía SOAT, ni revisión tecnomecánica.



Familiares de las víctimas aseguran que el vehículo se encontraba sin frenos y el menor, quien se encuentra detenido, se había allanado a los cargos. En la audiencia manifestaron que se había tomado dos cervezas y el cordón de los zapatos se le enredó en el freno del automotor. La suerte del menor, ahora toma un nuevo rumbo, con este triste desenlace.



“Sabemos que no lo quiso hacer, pero fue negligente e irresponsable y el castigo que haya que darle que se lo den, eso está claro y él debe cumplir con esas consecuencias sea menor o no”, sostuvo uno de los familiares de Vargas.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha