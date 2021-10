Organismos de DD. HH. piden garantías para huelguistas de Riohacha

Diversos organismos de derechos humanos y oenegés han requerido la atención del Gobierno Nacional, para que realice acompañamiento y supervisión a los jóvenes del Movimiento Juvenil Diverso, que adelantan por segunda vez una huelga de hambre en Riohacha.



Por temas de salud, permanecen cinco de los nueve huelguistas que iniciaron esta protesta que completa 12 días, tras levantar las mesas de diálogo social acordadas con el Gobierno, para buscar una solución efectiva a los problemas estructurales de La Guajira, debido a que los delegados no tenían capacidad de decisión.



(Lea también: Por afectaciones de lluvias, declaran calamidad pública en Riohacha)

Sobre el tema se pronunció a través de Twitter el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.



“Colombia: Me preocupan los seis jóvenes guajiros que están en huelga de hambre. Hay una enorme deuda con La Guajira, en especial con los wayús. Urge tomar medidas para enfrentar la corrupción y hacer efectivos los derechos básicos de la población. Ministerio del Interior”, indicó Vivanco.



Funcionarios de la ONU de derechos humanos en Colombia estuvieron en el parque Simón Bolívar, haciéndole seguimiento a la protesta que realizan los jóvenes.



Por su parte, el equipo técnico de la veeduría ciudadana a la sentencia T -302 que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, conformado por varios organismos de derechos humanos, como la Asociación de Defensa de niñas y niños Internacional, Fucai, Cinep, Codacop y Onic, también se pronunciaron.

Colombia: Me preocupan los 6 jóvenes guajiros (@guajira_resiste) que están en huelga de hambre.



Hay una enorme deuda con La Guajira, en especial con los Wayúu.



Urge tomar medidas para enfrentar la corrupción y hacer efectivos los derechos básicos de la población. @MinInterior — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) September 28, 2021

En un oficio dirigido al presidente Iván Duque, Procuraduría, Corte Constitucional y Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, solicitaron la retoma de las mesas de trabajo con delegados calificados, que permanezcan en el proceso y que tengan capacidad de decisión.



También pidieron compañía y supervisión para controlar el deterioro del estado de salud que puedan presentar los huelguistas y se garantice la supervisión de los derechos individuales y colectivos de los jóvenes, frente al desarrollo de la protesta pacífica.



Mientras que, al obispo de la Diócesis de Riohacha, monseñor Francisco Ceballos, a las Naciones Unidas y a Human Rights Watch, les solicitaron ser veedores en el acompañamiento de los acuerdos y trabajo que se desarrollen entre los jóvenes y las entidades del Gobierno.

(Le puede interesar: Corpoguajira fortalece conservación del caimán aguja y la tortuga marina)

Se realizaron ocho mesas de diálogo

De las 10 mesas concertadas se realizaron ocho, pero estas no arrojaron mayores compromisos, ya que los funcionarios que participaron no tenían poder de decisión de tipo administrativo y financiero, según indicaron.



“Lo que sentimos fue como una especie de dilatar, como una estrategia de levantar la primera huelga, más que comprometerse a resolver los problemas de La Guajira, por eso resolvimos volver a la huelga, pasamos las ocho mesas sin profundidad, no hubo mucho avance”, sostuvo Luis Alberto Lobo, uno de los jóvenes huelguistas.



Los temas que se tratarían en las mesas buscan resolver la garantía de derechos fundamentales al agua, salud, educación, el goce efectivo de la niñez wayú y el diálogo genuino, libre e informado de las consultas previas para los proyectos de energía eólica.



Lobo asegura que hasta la fecha no han tenido un acercamiento con el Gobierno Nacional. Sin embargo, están tranquilos y dispuestos a permanecer unos 50 días de ser necesarios para luchar por los intereses del pueblo guajiro.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

