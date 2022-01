En Riohacha no hay permiso para eventos masivos de carnaval durante los fines de semana. Tampoco fue autorizado el desfile de carrozas y otros eventos con presencia masiva que se programen.



En la capital guajira es costumbre hacer los ‘viernes de pilón’, que es una salida por las principales calles de la ciudad, con las comparsas y las reinas principal e infantil. Las jornadas, que se cierran en casetas, este año no se vivirán.



En Valledupar se canceló el espectáculo musical de la celebración de los 472 años de su fundación, mientras en Montería se suspendieron todos los eventos masivos y desde la alcaldía se anunció que no permitirán conciertos ni ningún otro evento con aglomeración de personas.

En Barranquilla aún no se cancela el carnaval

pero si suspenden varias actividades

Barranquilla no ha cancelado el Carnaval, pese al aumento de ciudadanos que han dado positivo por covid-19. Sin embargo, el carnaval alterno, conocido como el de la 44, suspendió dos de sus desfiles.



La fiesta está programada del 26 de febrero al primero de marzo, pese a la incertidumbre que ha creado el aumento de casos por covid-19.



La gerente de Carnaval S.A., Sandra Gómez, aseguró que las ‘carnestolendas’ “van”. De hecho, el precarnaval arranca el sábado 22 de enero con la Lectura del Bando.

En Sincelejo siguen en duda las corralejas,

pero sigue construcción de los palcos

En Sincelejo, por su parte, los organizadores de las populares Corralejas del 20 de enero ya tienen listos los palcos de estas celebraciones, que empiezan el 12 de enero.

Sin embargo, diversas voces llaman a que sean canceladas.



El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, argumentó que la decisión final le corresponde al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez.

En Santa Marta no van las fiestas del Caimán

En Santa Marta cancelaron el Festival del Caimán, que abriría la programación cultural del departamento de Magdalena, y lo mismo ocurrió en Ciénaga.



El alcalde de esta población, Luis Tete Samper, explicó que la suspensión se toma como medida preventiva por el rebrote de coronavirus. “En estos momentos debe primar la salud por encima de las fiestas y el entretenimiento. No quiero poner en riesgo la vida de los ciudadanos y hermanos cienagueros. Lo más sano es no hacer las festividades, es una decisión de alcalde y espero que la ciudadanía me comprenda porque primero está seguir vivos que otra cosa”, manifestó.

En Bolívar, la última palabra la tienen los alcaldes

En el departamento de Bolívar, mientras tanto, las decisiones para la realización de algunas fiestas municipales correrán por cuenta de los alcaldes locales.



“Por el momento no conocemos sobre la cancelación de eventos culturales en nuestro departamento”, le dijo a EL TIEMPO Iván Sanes, secretario de Cultura de Bolívar.



En Cartagena cierra este lunes el Festival Internacional de Música, el cual tuvo aforo completo en todos los conciertos y las medidas de bioseguridad fueron extremas.



Y Pasto también realizó su carnaval, pero sin los grandes desfiles que hacen parte de este patrimonio de la humanidad. Las comparsas, corazón de los coloridos recorridos por algunas zonas de la ciudad, se presentaron el estadio departamental Libertad, donde fueron aplaudidos por asistentes que tuvieron que mostrar su carné de vacunación al ingreso.



A nivel internacional, el Carnaval de Río de Janeiro, uno de los más grandes del mundo, no realizará este año sus desfiles callejeros, que incluyen grupos musicales y comparsas, entre otros, y que son gratuitos.



Se harán las actividades del Sambódromo, donde desfilan las escuelas de samba y que tienen alto costo de boletería.



São Paulo, que también realiza su carnaval, tampoco tendrá desfiles callejeros.



Cartagena

