Riohacha amplía el toque de queda por Semana Santa

En diferentes regiones del país se han tomado medidas para prevenir el aumento de contagios de covid-19 durante Semana Santa. Tanto epidemiólogos, médicos, alcaldes y gobernadores están atemorizados de que las personas descuiden los protocolos de bioseguridad y se genere un nuevo pico.



(Le puede interesar: Guía para viajar por Colombia durante esta Semana Santa)

Debido a esto la administración distrital de Riohacha, en la Guajira, emitió el Decreto 047, a través del cual se amplió el toque de queda en la ciudad. A su vez, se decretó ley seca y se redujo el horario habilitado para la compra de elementos de la canasta familiar.



De acuerdo con la administración esta decisión se tomó basándose en el incremento de casos reportados y activos de covid-19. Contagios que tienen actualmente el 63% de las camas de Cuidados Intensivos ocupadas.



José Ramiro Bermúdez Cotes, alcalde de Riohacha, indicó que el Decreto 047 se regirá por las recomendaciones procedentes de presidencia.



El toque de queda irá desde las 10:00 p.m. hasta las 5 a.m. Sumado a ello, declaró ley seca en el mismo lapso de tiempo y habilitó a los establecimientos públicos para trabajar hasta las 12 p.m., garantizando el cumplimiento exhaustivo de todos los protocolos de bioseguridad.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí)



Estas medidas aplicarán hasta el próximo miércoles 31 de marzo y hasta tal fecha se conocerá si se ampliarán o reducirán, dependiendo del comportamiento de las cifras de contagio en la ciudad. Las próximas 48 horas serán decisivas.



“Continuaremos imponiendo sanciones a quienes sean sorprendidos en las calles sin el tapabocas, también realizando controles en todos los sectores de la ciudad para evitar la formación de fiestas o parrandas que propicien aglomeraciones”, señaló el mandatario.



(Nota relacionada: Cómo cuidar a su mascota si decide viajar en Semana Santa)

Recomendaciones desde presidencia

El Gobierno Nacional presentó, la semana pasada, una lista de recomendaciones para la celebración de la Semana Mayor para los católicos.



Entre los consejos destacaron medidas como el toque de queda nocturno desde las 10:00 p.m. hasta las 5 a.m. en las ciudades y municipios con más del 70% de ocupación de sus camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



Entre las recomendaciones se encuentran:



Evitar en la Semana Santa la visita a familiares no convivientes. “Las personas que vienen de otras ciudades a visitar a un familiar, tienen una probabilidad de llevar el contagio”, señaló Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social.



Si se necesita viajar, la recomendación es que las personas no se hospeden en los hogares de sus familiares, sino en hoteles donde hay protocolos de bioseguridad.



Prohibición de las fiestas privadas, las cuales han sido un factor de contagio importante evidenciado en el segundo pico y en las fiestas de Carnaval en la Costa Atlántica.



No quitarse el tapabocas para comer en un sitio sin ventilación. “Es algo que nos representa un riesgo importante de contagio”, sostuvo el ministro.



En la vacunación tener en cuenta que, si bien una dosis protege, esta es muy limitada, por lo que se debe completar el esquema con la segunda dosis.



Se puede asistir a los lugares de culto como templos e iglesias, pero recordar no hacer procesiones y mantener el distanciamiento físico en Semana Santa.



(Lea también: Los 10 mandamientos para cuidarse del covid-19 en Semana Santa)



Tendencias EL TIEMPO