Ordenan nueva evacuación de locales comerciales por erosión en Salamina

Las autoridades del municipio de Salamina (Magdalena) ordenaron este lunes una nueva evacuación por los desprendimientos de tierra que comenzaron a registrarse desde las horas de la madrugada.



El río Magdalena avanza su proceso cíclico de erosión y se acerca cada vez más a la cabecera del pueblo, sin que se registren acciones contundentes para evitarlo.

El gobierno municipal advirtió que ya el agua está a 2 kilómetros de causar una grave inundación.



La emergencia más reciente tuvo lugar en el Puerto de las Carmelitas entre el kilómetro 1.9 y 2.0. En esa zona la corriente del río derrumbó más de 100 metros de suelo y dejó una de las estructuras prácticamente en el aire.



(Vea: Conocimiento de indígenas, a un paso de ser Patrimonio de la humanidad)



La alcaldía y organismos de socorro se trasladaron al área afectada y coordinaron la evacuación y restricciones de actividades.



“En este punto de atraque del ferri, un amplio terreno que hasta ayer estaba estable, colapsó y dejó en riesgo total a los negocios que funcionan en el sitio en quioscos y casas”, detalló el Personero municipal Carlos Mario de la Cruz.



Los propietarios de los establecimientos desde tempranas horas empezaron a sacar muebles y productos de los locales antes de perderlo todo.

Ferri acectado

Hemos insistido en que más que anuncios y compromisos, urgen las obras que nos salven de una catástrofe FACEBOOK

TWITTER

El secretario de gobierno municipal, Jaime Solano aseguró que la operación del ferri es inestable y que de momento se encuentra restringida.



“Este transporte que es vital para la producción económica de los municipios ubicados en esta parte del Magdalena viene funcionando con muchas dificultades por las condiciones del terreno”, detalló el funcionario, quien expresó que lo más probable es reubicar el puerto a un lugar más seguro.



“Esa decisión se tomará los próximos días en reuniones que adelantará la Alcaldía”, enfatizó Solano.



Cabe indicar que recientemente, Cormagdalena recomendó a la Gobernación y Alcaldía que se ejecutara una evacuación inmediata de las personas y asentamientos ubicados en el corregimiento de Salamina, a la altura del sector del ferri, donde la erosión se tornó mucho más agresiva.



En esta zona ya se han presentado varios desprendimientos de tierra y las alertas están encendidas.

No hay tiempo

El personero Carlos Mario de La Cruz, sostiene que en el municipio de Salamina ya la situación no da espera.



(Lea: La app que le permite saber a jóvenes atlanticenses qué estudiar)



“Hemos insistido en que más que anuncios y compromisos, urgen las obras que nos salven de una catástrofe por el río Magdalena”, insistió de La Cruz.



A su turno, el secretario de gobierno aclaró que “el plan maestro anunciado por la Nación es una buena intención, pero cuando quiera llevarse a la realidad no habrá pueblo que proteger”.



Recordó que no es solo Salamina el territorio que está en peligro. “Son más de 100 mil habitantes de la subregión Río del departamento de Magdalena”, afirmó Solano.



El miedo y la incertidumbre son grandes entre los habitantes de Salamina. Aunque se trata de un problema que ha avanzado progresivamente, ven con preocupación y rabia que no hay soluciones que puedan evitar la inundación que parece inminente.



En estos momentos los funcionarios de la Alcaldía son los únicos que hacen presencia en el lugar y aseguran que no pueden esperar tres meses, que es el tiempo trazado por el Gobierno Nacional para realizar obras que pongan fin a la erosión ribereña.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

Más noticias

Mujeres embarazadas no se están vacunando contra el covid-19

Unidad de Búsqueda de Desaparecidos identificó 19 fosas en Sucre

Camión que transportaba azúcar se accidentó y fue saqueado en Tasajera