La fuerza del río Cauca desbordado por diferentes sectores en la subregión de La Mojana en Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia aumenta la emergencia, sin que se vislumbre una solución a las inundaciones.



Así lo da a conocer Arcesio Paredes, líder de la región, quien vive la emergencia al igual que las comunidades ubicadas en las zonas rurales de Majagual, Sucre (Sucre), Guaranda, La Villa de San Benito Abad y San Marcos en Sucre.



Se suma además San Jacinto del Cauca y Achí en el Sur de Bolívar, Ayapel en Córdoba y Nechí en Antioquia.

La región cumple 10 meses en medio de la emergencia

Dice este líder social que el río Cauca ingresó nuevamente por el sector de cara de gato y llegó hasta la región de Rabón y Gavaldá, en zona de Guaranda para desbordar sus aguas y penetrar hasta las comunidades.



“Son nuevas afectaciones las que se han presentado en La Mojana, especialmente en la región de Rabón donde convergen los municipios de los cuatro departamentos y hay miles de damnificados quienes reclaman una pronta atención con inversión, el pago de subsidios, los alimentos que no hay llegado más y brigadas médicas”, expresa este líder social.



Ratificó Arcesio Paredes que la región cumple 10 meses en medio de la emergencia y ahora además del sector de cara de gato afectada en la llamada ‘Ye de los Arrastres’.

“Es decir, lo que no estaba afectado hoy en día está siendo perjudicado por las fuertes lluvias que se han presentado en la región”, dijo Arcesio Paredes.



Señaló que los más damnificados son los campesinos de esta zona de Sucre por la pérdida de animales y cultivos, sumado a que después de dos meses, al parecer no reciben las ayudas del Estado incluidos los subsidios prometidos.

Emergencias en La Mojana Foto: cortesía Álex Angulo

Agua en la carretera

Por su parte el alcalde de San Benito Abad, Manuel Cadrazco, confirmó que las inundaciones llegaron hasta la carretera que comunica a su municipio con San Marcos y Majagual en las dos subregiones de Sucre, lo que podría dañar la banca y dejar incomunicadas a estas comunidades.



“La situación es muy crítica, más difícil que la ocurrida el año anterior. Tenemos tres sectores que están metiendo agua para todo el sur del Departamento, cara de gato nuca se cerró, ahora con más de un kilómetro de abertura”, indicó el alcalde Cadrazco.



La carretera afectada tiene tres cruces muy fuertes y en uno de ellos, en El Cauchal se está partiendo la vía.



“Si esa situación sigue así, en horas de la tarde, o mañana ya no se podría pasar y quedarían incomunicados todos los que viven en Majagual, Guaranda, Sucre (Sucre) y el Sur de Bolívar”, anotó el funcionario público.



Contó que todavía no se ha podido ofrecer ayudas humanitarias porque están a la espera de los aportes del Gobierno Nacional desde hace más de 15 días.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo