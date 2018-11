Rifirrafe por realización de prueba de carga en puente Hisgaura

Pese a que el Gobierno Nacional no ha autorizado la realización de la prueba de carga en el puente Hisgaura en Santander, en la carretera que comunica a Curos con Málaga, la constructora de la obra, Sacyr, informó que esta se iniciará el próximo martes 20 de noviembre.

Sacyr señaló que con la prueba sobre el paso elevado atirantado, se comprobará el comportamiento de la estructura, cuya estabilidad se encuentra en entredicho por las irregularidades que presenta en las vigas que sostienen los tirantes, una deformación que le da un aspecto de acordeón.

La constructora indicó que el procedimiento tardará una semana y hará uso de 14 volquetas con peso de 28 toneladas cada una.



Sin embargo, el Fondo Adaptación informó que la prueba de carga en el puente Hisgaura está suspendida hasta que no se resuelvan las inquietudes y se analice el estudio técnico presentado por la interventoría Estudios Técnicos y Asesoría S.A. (ETA).



"El propósito del Fondo no es como se ha dicho, obstruir el proceso de la prueba de carga, todo lo contrario, queremos que se haga, pero para ello se requieren unos pasos técnicos previos que hay que cumplir", señaló gerente del Fondo Adaptación, Edgar Ortiz.



El funcionario señaló que se requiere una revisión y análisis por parte del Invías al informe y al protocolo de la prueba de carga, de tal forma que esta mida la capacidad real del puente; así mismo, se solicita una respuesta por parte de la interventoria sobre las observaciones que se realicen.



El gerente del Fondo, indicó que la interventoría en una comunicación fechada el 15 de noviembre le notificó a Sacyr que la prueba de carga programada por ellos "no podrá llevarse a cabo".



"Sin estos pasos previos no se tendría la certeza sobre la validez de los resultados a la prueba de carga", explicó el Ortiz.



