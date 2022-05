En controversia terminó el recorrido al cauce del arroyo Bruno en predios de propiedad de Cerrejón, realizado por la senadora Aida Avella, en compañía de varios líderes de las comunidades vecinas y directivos del sindicato de Sintracarbón.



A través de sus redes sociales, la senadora dio a conocer un vídeo enviándole una serie de cuestionamientos a la presidenta Claudia Bejarano y a los directivos de la multinacional.

“¿Esto es lo que llaman que el arroyo está vivo? Ustedes lo están acabando, miren estamos en la zona después de las lagunas que han creado ustedes para verter todo lo que viene del Cerrejón, mire el arroyo como está de reducido, pero además hay unos caracoles que están apareciendo fruto de la contaminación”, señaló Avella.



También, denunció que pedirá a la Fiscalía que “investigue las amenazas y los hombres armados que están llegando a las casas de los dirigentes ¿Será que el Cerrejón tiene esa costumbre?, conteste doctora Claudia”, puntualizó.

Cerrejón rechazó ingreso sin autorización

De inmediato, Cerrejón rechazó el ingreso sin autorización de la senadora a un área de su propiedad, junto con varias personas, entre ellas la esposa del presidente de Sintracarbón, Igor Díaz, a quien le extrañó el señalamiento de la empresa hacia ella y no hacia él, que también hacía parte del grupo.



La multinacional catalogó el hecho como un “grave incidente” y reportó que no tiene ninguna solicitud de visita a sus instalaciones por parte de la senadora o de sus acompañantes, aclarando que pueden acceder a sus predios previa coordinación.



La carbonera también, “rechazó las mentiras y las peligrosas insinuaciones lanzadas por la senadora” a través del vídeo, aclarando que las imágenes del mismo no corresponden al nuevo cauce del arroyo Bruno el cual fue desviado por la compañía.



Las grabaciones fueron realizadas en áreas no intervenidas y hacen parte del cauce natural del arroyo Bruno, las cuales están a unos tres kilómetros de distancia, aguas arriba, del nuevo cauce.



Sobre las lagunas, explicó que son de sedimentación y contrario a la insinuación de estar contaminando el arroyo, se trata de una medida de mitigación para remover los sedimentos de las escorrentías y asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de vertimiento.



“Rechazamos las graves insinuaciones en relación con las amenazas a líderes sociales ya que Cerrejón ha demostrado una y otra vez su compromiso con el respeto de los derechos humanos y la protección de la vida e integridad”, puntualizó la multinacional.



La senadora respondió los cuestionamientos de la empresa, tras indicar que estuvo en la comunidad de El Rocío, en Albania, hablando con los líderes y de allí recorrieron no más de tres kilómetros para observar el arroyo y no encontraron ningún letrero de prohibición del paso.



“Solo queríamos ver y constatar que el arroyo se está contaminando y cuentan los habitantes que se reduce a pesar de estar en época de lluvia. Mi presencia incomodó a las directivas de Cerrejón”, dijo.



A su regreso sostiene que se encontraron con dos vigilantes que después se convirtieron en seis y de forma amable les dijeron que era propiedad privada y sin ninguna dificultad abandonaron el área.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha