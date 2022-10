Los ganaderos de la Mojana, entre los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, tienen lista una rifa de 10 vacas, más el aporte de los alcaldes con el fin de recolectar mil millones de pesos para reiniciar los trabajos de cierre en el punto de cara de gato por donde el agua del río Cauca inunda esta región desde hace dos años.



La decisión la tomaron ante la negativa del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Javier Pava, de invertir más recursos en el cierre de esta ruptura por donde se inundan todas las poblaciones de la Mojana y El San Jorge.



(Además, Video: William Dau revocó cuestionada APP de 30 años más de peajes en Cartagena)

Entregarán 500 boletas para municipio de Ayapel, 500 para los habitantes de San Marcos y así para otros municipios

Ya lo tenemos en común acuerdo como con 30 personas. Vamos a recoger 10 novillas y haremos una rifa con 3 mil boletas cada una con dos números a 200 mil pesos FACEBOOK

TWITTER

La iniciativa es liderada por el ganadero y arrocero Aníbal Demetrio Hanna, de la zona de Ayapel en Córdoba, uno de los municipios más afectados por las aguas del río Cauca.



“Ya lo tenemos en común acuerdo como con 30 personas. Vamos a recoger 10 novillas y haremos una rifa con 3 mil boletas cada una con dos números a 200 mil pesos para que se puedan asociar y entre dos personas la puedan pagar”, dijo el ganadero.



Explicó que se entregarán 500 boletas para el municipio de Ayapel, 500 para los habitantes de San Marcos y así entre los municipios de las dos subregiones distribuir las boletas para obtener en ganancias 600 millones de pesos.



(Vale la pena leer: Identifican a la mujer que murió con su hijo de 3 años en incendio en Guapi)



“Vamos a recoger 600 millones de pesos entre los ganaderos para no estar pidiéndole plata a nadie y obligar a las personas a que cojan la rifa. Si el alcalde de San Benito va a dar unos recursos, también se le entregan unas boletas”, indicó.

Facebook Twitter Linkedin

Inundaciones en la Mojana. Foto: Alex Angulo

Gobierno no invertirá recursos

Con mil millones de pesos trabajados en esa draga cerramos esa ruptura. Vamos a ponernos de acuerdo en este tema porque las vías de hecho no van a ayudar tanto como la hermandad nuestra FACEBOOK

TWITTER

El ganadero señaló que se entregarán boletas a los concejales en los cuatro departamentos; más el aporte de 400 millones entre todos los alcaldes de la región reunirán los mil millones de pesos para iniciar los trabajos de cierre contratando una draga.



“Con mil millones de pesos trabajados en esa draga cerramos esa ruptura. Vamos a ponernos de acuerdo en este tema porque las vías de hecho no van a ayudar tanto como la hermandad nuestra. Mientras el gobierno toma su decisión, lo hacemos nosotros más rápido y sólo se necesita eficacia para lo que vamos a hacer”, manifestó.



Finalmente indicó que es una lección para el país, la unidad que puedan demostrar los habitantes para cerrar el espacio por donde se afecta a la región.



(Lo invitamos a leer, Pasaporte: no pague para agendar la cita de trámite)



El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Javier Pava, dijo en reciente visita a La Mojana en Sucre que no invertirán más recursos en el cierre de cara de gato porque las lluvias no lo permiten y sería como tirar la plata al agua.



“Ya se invirtieron más de 20 mil millones de pesos y no se pudo cerrar la ruptura. Ahora no se pueden invertir recursos en ese punto”, dijo.

Calamidad en Sucre

Ahora la emergencia se extiende a todo el departamento por el incremento de las lluvias, lo que obliga a trabajar en el tema de la prevención FACEBOOK

TWITTER

La administración departamental ratificó recientemente la calamidad pública en Sucre, extendiéndola a los 26 municipios.



Inicialmente la calamidad pública regía para los siete municipios de La Mojana y El San Jorge por ser estos donde se evidencia más la emergencia por las inundaciones.



“Ahora la emergencia se extiende a todo el departamento por el incremento de las lluvias, lo que obliga a trabajar en el tema de la prevención”, dijo el alcalde de San Benito Abad, Manuel Cadrazco.



Los 26 alcaldes de Sucre analizarán la situación por la emergencia invernal en una reunión que se hará en el municipio de San Benito, con la presencia además del gobernador Héctor Espinosa.



(Le puede interesar: La millonaria recompensa por secuestro del ganadero y empresario Salim Haddad)



La idea de los ganaderos espera ser cristalizada y con el conocimiento que tienen del comportamiento de las aguas poder cerrar el lugar por donde se ocasiona la emergencia en la región.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo