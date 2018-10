Riesgo en Córdoba por consumo de leche y carne contaminada

De acuerdo con un estudio desarrollado por expertos de la Universidad de Córdoba, el consumo de leche y carne en ese departamento tiene a la población en riesgo de padecer cáncer.

Mucha de la carne de las regiones es un producto que no tiene control porque se sacrifica el animal de cualquier manera, eso es una realidad. Solo hay inspección en almacenes de cadena

De acuerdo con el análisis científico, la leche cruda que se expende y consume en el departamento de Córdoba contiene cantidades de pesticidas organoclorados que superan los límites máximos que establece el Codex Alimentario y la Organización Mundial de la Salud.



De igual forma, las leches pasteurizadas, evidencian contenidos de los mismos residuos, aunque en menor proporción. Sin embargo, los índices sobrepasan lo permitido para el consumo humano.



Según el investigador y profesor Edineldo Lans Ceballos, el estudio se realizó sobre pesticidas organoclorados porque estos hacen parte de unas sustancias conocidas como compuestos orgánicos persistentes, cuyo uso está prohibido en todo el mundo. En Colombia, desde 1980, se considera muy grave que se encuentren en la leche que es un producto de consumo masivo.

Lans Ceballos indicó que los primeros controles que se deben aplicar es impedir la comercialización de los productos cuyas evidencias de los pesticidas ya está comprobada.



"No se puede seguir comercializando y consumiendo estos productos y los productores deben colaborar en esa tarea, y por supuesto es urgente que las autoridades de salud verifiquen la calidad de la leche que se expende en la región", dijo el catedrático.

Carne antihigiénica

Otro de los apartes de la instigación revela que el 60% de la carne que consumen los cordobeses es antihigiénica.



“Mucha de la carne de las regiones es un producto que no tiene control porque se sacrifica el animal de cualquier manera, eso es una realidad. Solo hay inspección en almacenes de cadena. Igual ocurre con la carne porcina y carnero, animales sacrificado condiciones lamentables”, sostuvo Nicolás Martínez Humanez, decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.



Explicó que el Invima en lo público no hace los controles y el ICA a nivel de producción primaria, tiene fallas para vigilar la producción de alimento llámese huevo, carne de pollo, leche, carne de cerdo, de búfalo o de res.



"Desde que el animal nace y se sacrifica en un matadero o frigorífico es potestad del ICA hacer los respectivos controles", concluyó.



Entre tanto, el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, explicó que “nos estamos enfermando con lo que consumimos y no veo que ninguna autoridad le interesa el tema. Dónde están esos organismos que deben velar porque esto no suceda".



En Córdoba las únicas plantas autorizadas para el sacrificio de animales son Minerva Foods, ubicada en el municipio de Ciénaga de Oro, que no distribuye para el consumo interno sino para exportación, y Frigosinú en Montería y Frigocer en Cereté, que sí venden carne para el consumo local.