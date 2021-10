Nuevo Rey Vallenato, señalado públicamente de maltrato por su expareja

El 18 de octubre, José Ricardo Villafañe, acordeonero arhuaco, se consagró como Rey Vallenato 2021. El músico, de 30 años, deslumbró a propios y extraños con sus habilidades para tocar el instrumento representativo de unos de los géneros más queridos en el país.

Aunque en el ámbito musical le llovieron aplausos y felicitaciones por la consagración en el certamen, se reveló una denuncia de maltrato que pesa en su contra de forma penal.



El relato de la agresión fue publicado por Nahomis Carolina Viana, expareja del Rey Vallenato, quien volvió a pronunciarse sobre el hecho con el fin de manifestar su rechazo por la consagración de Villafañe en el Festival.

Facebook Twitter Linkedin

José Ricardo Villafañe se coronó como rey vallenato 2021, en Valledupar. Foto: Festival de la Leyenda Vallenata

(Le puede interesar: José Ricardo Villafañe, el rey vallenato arhuaco).

La agresión a Viana ocurrió en octubre de 2020

Facebook Twitter Linkedin

El Rey Vallenato 2021 se vio envuelto en un escándalo por un señalamiento de maltrato. Foto: Instagram: @ricardovillafmusic

“Soy mujer vallenata y tristemente otra de las tantas colombianas que ha sido víctima de violencia de género”.



Viana relató en su texto que fue agredida por el recién nombrado Rey Vallenato.



“Lo digo con fundamentos pues hoy cursa en su contra un proceso penal”, enfatizó.



Los hechos, según dijo, se remontan a octubre de 2020, justamente para la celebración de la fiesta de Halloween del año pasado.



En ese entonces Viana era pareja de Villafañe, quien hasta el momento no se ha pronunciado por la reciente declaración de la mujer.



Ella dijo sobre aquel 31 de octubre: “Esa noche fuimos a una fiesta (…) después nos fuimos a descansar a un hotel donde sufrí una agresión brutal que trajo para mí consecuencias físicas y psicológicas, las cuales aún padezco”, afirmó.



“El hoy Rey Vallenato actuó de una forma cobarde, bárbara y asquerosa”, enfatizó la mujer, quien además hizo hincapié en lesiones sufridas en los dientes, hematomas e inflamaciones en el rostro.



En medio de eso, Villafañe le decía a Viana que “lo importante era su carrera”. “No le importó mi dolor ni los daños físicos sino lo que iba a pasar con su fama, solo buscaba proteger su reputación”.

Tras el recuento de lo ocurrido, la mujer dijo que sobre Villafañe cursa un proceso penal por “lesiones personales agravadas, el cual se ubica en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar”.



“A la fecha no ha asistido siquiera a la primera audiencia citada. ¿Buscará evadir la justicia?”, se preguntó Viana en el documento.



Luego se centró en los hechos recientes: denominó a Villafañe como “Rey Maltratador” y aseguró: “Cuando me enteré que José Ricardo Villafañe estaba participando en el Festival de la Leyenda Vallenata me sentí inicialmente indignada. ¿Cómo el Festival iba a permitir el nombramiento de un Rey con esos antecedentes?”.

(Puede leer: Festival de la Leyenda Vallenata y el reto de volver a la presencialidad).

“¿Realmente José Ricardo Villafañe representa los valores de los Reyes de mi tierra vallenata?”, planteó la mujer, quien añadió que el nuevo Rey Vallenato, denominado en este punto por ella como “Rey Cobarde”, niega las acusaciones de maltrato.



“Para demostrar la verdad está toda la carga probatoria del proceso en curso, el cual determinará si además de violento y cobarde también es un ‘Rey Mentiroso’”, remató.

En el cierre del comunicado, Viana se dirigió de forma directa al comité organizador de Festival e incluso a Jennifer Arias, quien, además de presidenta de la Cámara de Representantes, fue, según Viana, parte del jurado de elección del Rey Vallenato.



A los organizadores les preguntó: “¿Mi tragedia no es suficiente para considerar el reinado de un Rey en esas condiciones”.



A Jennifer Arias, por su parte, le dijo: “En su condición de mujer, ¿cuál es el sentir sobre esta situación?”.



"Villafañe como Rey NO nos representa", concluyó.

(Además: MasterChef entró en su recta final: ¿quién fue el eliminado?).

El comunicado empezó a difundirse desde el pasado miércoles, sin embargo, este jueves la misma Viana lo publicó en su perfil de Instagram.



Hasta el momento cuenta con más de 200 ‘me gusta’ y múltiples mensajes de apoyo por parte de los internautas.

Más noticias

Fingió que pedía un domicilio, pero llamó a la policía para solicitar ayuda

Ana María Castro: duras declaraciones contra Julián Ortegón

La terrorífica historia real que inspiró la película 'Scream'

¿Por qué el hijo de Camilo y Evaluna se llamará Índigo?

Tendencias EL TIEMPO