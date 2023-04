La edición 56 del Festival de la Leyenda Vallenata realizado en Valledupar, en el Cesar, que este año realiza un homenaje al maestro Luis Enrique Martínez tiene, oficialmente, al ganador del concurso del Acordeonero Juvenil que tiene como objetivo ser el Rey del Vallenato.



El ganador de este concurso fue Kevin Noguera Reales, un joven de 16 años oriundo de Cúcuta, Norte de Santander, quien recibió el primer puesto tras interpretar con su acordeón 'El gallo viejo’, de Emiliano Zuleta; el merengue ‘Cariñito mío’, de Luis Enrique Martínez; el son ‘Catalina’, de Alejo Durán y la puya ‘No tengo contendor’, creación de su autoría.



"Me siento bien preparado y listo para ser un rey vallenato. La experiencia que yo tengo de cada año en los festivales, es que cambio el repertorio por completo y cada vez estoy más avanzando en melodías y digitación. Todo eso hace que yo llegue a un nivel más avanzado”, expresó Noguera, según afirma La Opinión.



Desde hace 9 años Noguera se ha dedicado a tocar el acordeón y componer. Además, se preparó por cinco meses para este concurso y optó, de manera estratégica, interpretar algunos de los temas del maestro homenajeado este año, Luis Enrique Martínez.



Por otra parte, el segundo lugar lo ocupó Maikel Andrés Rodiño Ochoa, oriundo de Córdoba, del municipio de Cotorra. Rodiño interpretó ‘Saludo Cordial’, de Luis Enrique Martínez; el son ‘Marisela’, de Luis Enrique Martínez, y la puya ‘El hijo de Cotorra’, de Elsy Narváez, ‘Agonía’, de Leandro Díaz.



El tercer puesto lo ocupó el joven Juan Esteban Ochoa Barros joven que participa en este festival desde los corregimientos del sur de Valledupar y quien hace parte de la dinastía de Calixto Ochoa. Juan Esteban deleitó a los jurados y al público con el paseo ‘Crucita’; el merengue ‘Cariñito’, de Luis Enrique Martínez; luego pasó al son y por último, la puya ‘Otro retoñito’ de su autoría.



Fue en el Centro Recreacional de la Pedregosa de Valledupar en donde los tres granadores vivieron dos días de competencia. El primer día, se presentaron con merengue y aires de paseo, mientras que el segundo día encantaron con pulla y son. Para la segunda ronda clasificaron 25 jóvenes vallenateros, de los cuales clasificaron 15 a la semifinal y quedaron solo cinco finalistas.

