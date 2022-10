Edgar Gómez Estévez camina por el Centro Histórico de Cartagena como un turista más. Sobrio. A sus 70 años es un hombre descomplicado que disfruta del Caribe.



Viste sombrero de franja gris, una camisa blanca, con los dos botones superiores sueltos. Un pantalón bermuda en lino y zapatos mocasines.



A su paso por la plaza de Santo Domingo reparte saludos y se toma las palmas de la mano en señal de fraternidad con los cartageneros que cruza a su paso. De hecho, él es un cartagenero más pese a haber nacido en el oriente del país.



Muy pronto celebrará 50 años de vida profesional en la Ciudad Heroica, pero su fama como modisto de celebridades, desde hace años, superó las murallas de piedra.

Guayaberas en fino lino: de Cartagena

para los monarcas del mundo

El Rey Juan Carlos de España recibe una guayabera del maestro Édgar Gómez. Los acompañan el expresidente Álvaro Uribe y el torero César Rincón. Foto: Cortesía EGO

Me llamaron de Proexport, la señora Cristina Pimiento, y ordenaron una camisa para el príncipe. Luego, también me llamó el expresidente Uribe y ordenó otra camisa para el mismo personaje FACEBOOK

Su marca EGO, con la que confecciona camisas y guayaberas, está en los armarios de personalidades de la política, el arte y la cultura en el mundo entero.



El rey Juan Carlos primero de España; los expresidentes Bill Clinton, Barak Obama; el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, o Bill Gates -genio de la tecnología y los negocios- y una centena de dignatarios del mundo lucen orgullosos, al menos una, de las elegantes camisas caribeñas que confecciona Gómez Esteves, en su taller del barrio San Diego.



Si de políticos y personalidades de la farándula colombiana se trata, todos tienen en sus armarios una prensa exclusiva de EGO.



Para el maestro Édgar la toma de medidas y entrega de la guayabera al personaje que la va a usar de por vida es todo un ritual. Y para él es casi tan importante como la misma confección de la prenda.



Es por ello que conserva especialmente en su mente una tarde lluviosa de noviembre del año 2014, cuando le entregó al principe de Gales, hoy Rey Carlos III de Inglaterra, una de sus finas prendas, en la Calle San Juan de Dios, en el corazón del Centro Histórico de Cartagena.

Tres guayaberas en lino para un monarca inglés

En la Calle San Juan de Dios, El Rey Carlos III recibe una fina guayabera de Vanesa Gómez, hija del maestro Édgar Gómez Foto: Cortesía EGO

Se confeccionaron en lino holandés y con terminaciones a mano. Es una prenda personalizada hecha con detalles a medida, entre tallas M y L FACEBOOK

Tras la muerte de la célebre Reina Isabel II de Inglaterra, el pasado 8 de septiembre, y el ascenso al trono del Carlos III el modisto recuerda como fue aquella tarde en que le entregó al monarca una guayabera color blanco, en calle san Juan de Dios, frente a donde operaban las oficinas de ELTIEMPO en Cartagena.



“Me llamaron de Proexport, 20 días antes, la señora Cristina Pimiento, y ordenaron una camisa para el príncipe. Luego, también me llamó el expresidente Uribe y ordenó otra camisa para el mismo personaje. Se confeccionaron en lino holandés y con terminaciones a mano. Es una prenda personalizada hecha con detalles a medida, entre tallas M y L”, recuerda el modisto.



Como la visita del monarca a Cartagena -que había sido invitado a Colombia por el presidente de la época, Juan Manuel Santos- fue agendada a última hora, el modisto quiso entregarle en persona una tercera guayabera al rey.



Para ello, con ayuda de algunos políticos, vulneró a punta de sonrisas y saludos la seguridad real y alcanzó al futuro Rey cuando salía del Museo Naval.



“Me felicitó por la prenda, me dijo que le gustaban mucho los trabajos artesanales y me pidió que le explicara como había sido confeccionada. No fueron más 3 minutos con él”, recuerda.



Y así, guarda en su mente los detalles de los días, con sus fechas, en los cuales le entregó sus finas y delicadas camisas a dignatarios de todo el mundo y las muchas citas que tuvo con Gabriel García Márquez, quien fue su modelo más cosmopolita.



"Una vez caminaba por Madrid y una señora se me quedó mirando: 'a usted lo he visto en alguna parte', me dijo. Le conté que confeccionaba Guayaberas y vivía en Cartagena. ¡A claro, cada rato sacan un reportaje que le hicieron a usted para la televisión", recuerda el maestro Édgar.

El maestro Édgar fue asesor personal de

García Márquez en cuanto a moda se trató

El modisto Édgar Gómez viste a Gabriel García Márquez con una de sus exclusivas guayaberas. Foto: Cortesía EGO

Primeras puntadas: de Venezuela a Cartagena

Hizo sus primeras puntadas en San Cristóbal, Venezuela, donde aprendió de una modista italiana. Uno de sus primeros clientes fue el cantante y compositor Nelson Henríquez, quien en un viaje a Cartagena, en el año de 1974, lo incluyó en la comitiva.



Henríquez estaba invitado a Cartagena como jurado del concurso nacional de la belleza, de tal manera que Édgar entró a la ciudad por la puerta grande. No tardó en relacionarse con la clase política y dirigente de la ciudad que de inmediato quedó encantada con los finos tejidos del recién llegado.



“Yo necesitaba una máquina de coser y el señor que la vendía, en Manga, además era quien hacía las carrozas para las reinas. Él me contactó con Víctor Araujo, un decorador, que en ese momento manejaba toda la organización del reinado. Él fue mi puerta abierta a la clase dirigente de Cartagena, y ahí despegué”, recuerda.

Facebook Twitter Linkedin

Cuando Bill Gates (Izquierda) visitó Cartagena también se llevó una fina camisa de EGO. Foto: Cortesía EGO

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

