¿Están haciendo brujería en cementerio del norte del Cauca?

Desde Padilla, Cauca, se denuncia que en el cementerio municipal presuntamente se están profanando tumbas para realizar ritos de brujería.

(Puede leer: Lanzan granada contra policías en Santander de Quilichao, Cauca)



El sepulturero del campo santo, Diego Luis Moreno Tobar, aseveró que en varias oportunidades ha sorprendido a dos mujeres sacando restos óseos de las tumbas.



“Llego y me topo con una cabeza de puerco, nueve aguacates, me encuentro un ramo de flores, una cabeza y seis monedas de mil… esto no es primera vez...”, cuenta el hombre a la vez que muestra los elementos en un video.



Pobladores de esa localidad nortecaucana piden a las autoridades competentes más alumbrado y seguridad para el cementerio y así evitar que personas inescrupolosas ingresen a hacer este tipo de actos.



(Le recomendamos: Temor en Cauca por el futuro de obras educativas)



"Yo por eso no tengo el cementerio abierto, para la muestra un botón, miren la cochinada que se está viendo”, agrega el sepulturero.



Las autoridades civiles y eclesiásticas no se han pronunciado frente al tema.

Lea más noticias de Colombia

En confusos hechos fue asesinado reconocido músico en Manizales

Se restableció el paso peatonal por la frontera con Venezuela

Armenia amplió al 100 por ciento su aforo para eventos