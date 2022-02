Susa, un pueblo de Cundinamarca que no tiene más de 12.000 habitantes, se convertirá hoy en el primer municipio en donde se vota una revocatoria de mandato en el actual periodo de alcaldes y gobernadores.

Son 5.205 personas habilitadas para decidir si Ximena Ballesteros Castillo, del Centro Democrático, deja su cargo. Para que esto suceda deberán participar en la jornada mínimo 1.504 personas –el 40 por ciento de los sufragantes cuando la mandataria fue elegida, según el umbral establecido por la ley–, y se necesitan 753 votos para revocar el mandato, que son la mayoría.



Se votará después de 13 meses de haber comenzado y es el primero de 121 que se han radicado desde enero del 2021 que llega a las urnas. De estos, 29 han sido desestimados, no han alcanzado las firmas requeridas o sus promotores han decidido dar un paso al costado, 90 están avanzando y dos están listos para votarse, el de hoy y el de Cúcuta, que aún no tiene fecha y ha sido pospuesto dos veces.



Si bien las iniciativas son válidas dentro de la democracia, son una figura desgastante, han señalado analistas, ya que consideran que esto implica estar en una constante campaña. Además, algunos analistas lo han calificado como poco efectivo y ponen como ejemplo que desde que la figura nació en nuestro país solo un mandatario ha sido revocado.



Es tan desgastante que puede demorarse hasta 13 meses de trámite en un pequeño pueblo con alrededor de 12.000 habitantes. Aunque se debe tener en cuenta que la pandemia de covid-19 retrasó las iniciativas y no se pudieron recoger firmas por varios meses, lo que provocó que se juntara con el año de elecciones.



Procesos complejos

El proceso tiene varios cuellos de botella que pueden alargar el trámite e incluso hacer que se caiga. El primero, han explicado analistas, es que conseguir el 30 por ciento de firmas del censo electoral para revocar al mandatario no es complejo y muchos comités no alcanzan los apoyos necesarios. Esto sucedió en Cali y Manizales, donde no tuvieron los apoyos y las revocatorias se hundieron.



A esto se suman los inconvenientes para certificar las firmas. Una vez se logra recoger, se verifica su validez, pero muchas resultan ser inválidas, bien sea por suplantación, porque no coinciden los números de documentos o porque firmaron personas que no tienen su cédula inscrita en dicho municipio. Como ejemplo está el caso de Medellín, en donde se recogieron alrededor de 300.000 para revocar a Daniel Quintero, pero más de la mitad fueron declaradas inválidas.



Adicionalmente, si se superan los trámites anteriores, viene la certificación de los recursos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) evalúa si se violaron los topes y que no haya ninguna financiación irregular. Este paso, aunque parece sencillo, es clave y varias se han caído por esto, como la de Enrique Peñalosa, cuando fue alcalde de Bogotá entre 2016 y 2019, que se hundió por posibles irregularidades en los recursos.



Y al tiempo con los pasos anteriores, los mandatarios acuden a acciones judiciales que son legales, pero dificultan la normalidad de la iniciativa y con esto pueden ganar tiempo, teniendo en cuenta que por ley solo se pueden llevar a cabo durante el segundo y el tercer periodo de mandato.

De hecho, Quintero ha puesto varias denuncias para que las firmas se revisen nuevamente –ya fueron certificadas tres veces–, y ha presentado pruebas por financiación irregular. Por esto hoy se atreve a decir que la revocatoria en su contra “está muerta”.



Y si se superan los pasos anteriores sigue el reto más grande, convocar a las urnas al 40 por ciento de las personas que participaron el día de la elección, y esto, dicen expertos, es lo más complejo. “Es muy difícil porque es una elección ordinaria y es complejo convocar a un gran número de ciudadanos”, ha explicado Yann Basset, de la Universidad del Rosario y analista de elecciones y dinámicas territoriales del voto.



No obstante, agrega que no puede ser un proceso fácil, pues se tiene que garantizar que si un alcalde es revocado, después de que una mayoría lo eligió, es porque no está haciendo bien su trabajo y no se trata de intereses políticos.



¿Cuánto costarían?

Si las más de 90 revocatorias que están vigentes llegan a las urnas, el Estado deberá pagar alrededor de 430.000 millones de pesos, de acuerdo con la Registraduría, para realizar las jornadas de votación. Esto es otro inconveniente que podrían tener los procesos.



Según el presupuesto de Colombia para el 2022, la Registraduría tiene 2,1 billones para las elecciones, su funcionamiento y las dos revocatorias listas para votar. Pero no está la plata para costear las demás, si estas prosperan.



EL TIEMPO consultó al Ministerio de Hacienda sobre esta situación, y explicaron que, efectivamente, solo están los recursos para los que ya están aprobados para votar, pero esto no significa que no se pueda sacar el presupuesto para desarrollar las iniciativas que vayan avanzando. “En su momento, y en conjunto con la Registraduría, revisaremos los movimientos presupuestales que sean necesarios para tal efecto y también miraremos la pertinencia o no de tales recursos”, informaron.



Esto indica que no hay un presupuesto fijo para las revocatorias porque es algo que no está definido aún. Pueda que se convoquen elecciones o pueda que mueran los procesos. Sin embargo, a medida que la Registraduría vaya solicitando los recursos se revisará esa petición y analizará cada caso para obtener el dinero.



Posible traba

Existen varios antecedentes recientes en los cuales hubo diferencias sobre la financiación de las jornadas. Uno de ellos sucedió en 2017, cuando el Ministerio de Hacienda se negó a financiar votación para la revocatoria del alcalde de Sogamoso, Boyacá. Finalmente, el Ministerio giró los recursos, pero esto retrasó la votación 10 meses.



El profesor David Roll Vélez, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y director del grupo de investigación UN-Partidos, aseguró que situaciones como la mencionada anteriormente pueden generar desconfianza entre los ciudadanos en dichas iniciativas democráticas.



“Mientras pensamos qué se va a hacer en las revocatorias, porque hay que hacer una reforma electoral, hay que volver a pensar si la revocatoria sigue o no sigue, y si sigue, cómo hacer para que siga bien, para que funcione mejor. Mientras eso, hay que tratar de que los procesos que se den no vayan a ser truncados por vacíos como este –líos con los recursos– o por otra serie de instrumentos para que se apague desde el principio o tenga un obstáculo que no sea la voluntad de los ciudadanos”, comentó el experto. Y sentenció que “mientras esté ahí, hay que buscar la fórmula para que los ciudadanos no piensen que es una letra muerta”.

Basset comenta que el valor de estos no puede ser un aspecto para poner en duda su legitimidad. “El argumento del costo no puede ser una razón para deslegitimar estos mecanismos, corresponden a derechos políticos que están en la Constitución”, argumentó el docente. Por eso considera necesario que en este tipo de procesos no haya un despliegue de mesas y puestos como si fuera una elección ordinaria. “No todo el mundo tiene que participar en un mecanismo de participación ciudadana, la Registraduría debería inventarse un despliegue liviano para eso con pocos puestos”, explicó el académico.



Algunos analistas han señalado que no serán muchas las revocatorias que lleguen a las urnas, pues se caerían por falta de tiempos.



Esto porque sacar adelante esto en 10 meses puede ser complejo por las trabas y acciones legales que pueden poner los mandatarios para que la ley aclare presuntas irregularidades. Y los mismos promotores pueden desistir, al ver que el proceso no avanza.



Lo cierto es que estas iniciativas están estancadas hoy y puede ser complejo para la Registraduría, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral. Pero hay un factor que llevó a este represamiento: la pandemia. Sin pandemia, muchos pudieron haber sido evacuados el año pasado y hoy no estaríamos votando la primera revocatoria en campaña para el Congreso y Presidencia, pues algunas se han usado con fines electorales.

