¿Tienen futuro las revocatorias de los alcaldes en Colombia?

Ni en medio de una pandemia se han detenido los procesos de revocatoria de varios alcaldes en Colombia.

En Bogotá, Medellín, Cartagena y Cúcuta, movimientos ciudadanos, algunos con miembros cercanos a partidos políticos opositores, adelantan varias campañas para la recolección de las firmas necesarias y así poder convocar a una jornada en la que se decida si se revocan o no los mandatos de Claudia López, Daniel Quintero, William Dau y Jairo Yáñez.

Estos movimientos justifican su intención, entre otros temas, en que los alcaldes han incumplido temas como la inseguridad, el mal manejo de los recursos o la falta de obras en su primer año, que ha sido atípico por la inesperada pandemia mundial.



Expertos hablan de que podría haber una especie de revancha política por parte de sus detractores de partidos tradicionales, pues a excepción de Claudia López, el común denominador de estos mandatarios es que fueron elegidos por movimientos independientes alejados de los partidos que tradicionalmente gobernaron en esas zonas.



El docente de la maestría en comunicación política de la Universidad Externado, Carlos Arias, advierte que muchos de los intentos de revocatoria corresponden más a mecanismos de populismo electoral contra los gobiernos de turno.



“Cuando se plantea una revocatoria tiene que ser con base en el incumplimiento del plan de gobierno, no en la crítica a fenómenos de coyuntura. Por ejemplo, que Claudia López se haya ido de Bogotá sin conocer los subregistros de las UCI, pues es algo negativo, sí, pero nada tiene que ver con un incumplimiento en su plan de gobierno”, señala Arias.

El Consejo Nacional Electoral publicó un cuadro sobre lo que hasta el momento han costado ese tipo de elecciones. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO

Otro caso similar es el de Daniel Quintero y su proceso con la polémica de Hidroituango, pues con la renuncia de la junta directiva de EPM y la conformación de una nueva, se desató una tormenta política en Antioquia, por el rompimiento de la relación entre la administración pública y el Grupo Empresarial Antioqueño, que habían sostenido administraciones anteriores.



“Ha sido un tema de siempre, pero desde las redes se ha polarizado mucho el país y no nos vamos al papel real que es el plan de gobierno, todo lo moralizamos, como en el caso de EPM, hay algo que no gusta en la dirigencia antioqueña, pero confirme dentro del plan de gobierno que eso está fuera de orden”, aclara el docente.



En el caso de Bogotá (donde los procesos de revocatoria por ahora no han iniciado pero ya se conocen algunas peticiones dirigidas a la Registraduría), dice Arias, la alcaldesa ha tenido errores y desaciertos, pero sigue contando con un alto apoyo por su imagen de trabajadora de clase media y un adalid de la anticorrupción.



El experto considera que estos procesos sin una idea sólida no se fundamentan más allá de la indignación ciudadana, por lo que no cree que muchos prosperen y es un claro conflicto en la interpretación de la norma.

Y las cifras demuestran que es difícil que este mecanismo prospere. Desde 1996 hasta la fecha, se han solicitado ante la Registraduría Nacional 109 revocatorias.



De ese total, solo una ha prosperado, se trata de un hecho registrado en Tasco, Boyacá, donde Nelson Javier García Castellanos fue revocado de su mandato en 2018.



Luego de los comicios de autoridades locales realizados en el 2011, solo cinco solicitudes han sido convocadas para ir a las urnas.



¿Por qué son más los fracasos que los aciertos en estos procesos? Para empezar, los procesos de revocatorias parten de una iniciativa ciudadana que debe recolectar, mediante firmas, al 30 por ciento del total con el que el candidato obtuvo su victoria.

Es decir, si se va a iniciar un proceso de recolección de firmas para derrocar al alcalde de Medellín, donde Quintero obtuvo 303.420 votos, se deberán recoger 91.000 firmas.

En Cartagena, Dau obtuvo 88.568, por lo que la cantidad de firmas es de 27.000; López obtuvo más de 1’100.000 votos, por lo que serían unas 300.000 firmas, y Jairo Yáñez obtuvo 109.866 votos o sea 32.000 firmas.



Más adelante, cuando los ciudadanos logran recolectar las firmas, se inicia el proceso legal ante la Registraduría para confirmar que hubo un claro incumplimiento o error en la ejecución del plan de gobierno del funcionario, como lo dicta la norma. Aquí las dos partes presentan sus pruebas para probar o desmentir el incumplimiento.



Muchos intentos de revocatoria se caen al encontrar fallas en este punto.



“Es como el caso de Peñalosa, un alcalde que tenía el 60 por ciento de desfavorabilidad, pero al que no se le pudo comprobar un incumplimiento en su plan de gobierno, entonces por eso se demora tanto y al final no se realiza la jornada”, explica Arias.

El proceso puede tomar hasta 16 meses, solo en el cumplimiento de los ciudadanos para lograr la jornada de votaciones.



Si se pasa con éxito los trámites anteriores y se realiza una votación para la revocatoria, en la que los ciudadanos deberán votar solamente sí o no, se necesita además para que sea válida una participación mínima del 40 por ciento de los votantes que hubo el día que el candidato fue elegido.



Es decir, durante la jornada de elecciones para alcaldes y gobernadores en 2019, en Bogotá hubo una participación de 3’219.343 personas, de esa forma, a una posible jornada de revocatoria deberán participar mínimo 1’287.737 personas.



Por este número se han caído la mayoría de iniciativas que han llegado a este punto, pues no consiguieron reunir este número de votantes.



Por la falta de efectividad, muchos expertos cuestionan el dinero invertido en estos procesos.

En una ciudad como Medellín, la realización de una jornada de votación por la revocatoria le costaría a la Registraduría unos 1.500 millones de pesos. En el caso de Cartagena, el costo sería de 700 millones aproximadamente.



Estas cifras serían solo para los procesos de revocatoria. Teniendo en cuenta que después habría que realizar otra jornada electoral para elegir a un sucesor, se podría decir que son herramientas democráticas importantes para el derecho ciudadano, pero que representan costos elevados y más en medio de una coyuntura como la actual.

El caso Medellín

En Medellín, se empezaron a movilizar desde el año pasado, sin embargo, legalmente, desde el 1 primero de enero de este año pueden hacerlo, pues según la norma, solo se puede realizar una revocatoria de mandato cuando la autoridad elegida cumpla un año en el cargo.

El comité está conformado por cuatro movimientos: Medellín Cuenta Conmigo, Más Medellín, Primero Antioquia y la Alianza Reconstrucción Colombia. Foto: Tomada de Twitter

El movimiento que busca revocar al alcalde Daniel Quintero Calle ya se encuentra inscrito ante la Registraduría conformado por cuatro movimientos: Medellín Cuenta Conmigo, Más Medellín, Primero Antioquia y la Alianza Reconstrucción Colombia.



Para Juan Carlos Escobar, investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, los movimientos que buscan la revocatoria de Quintero en Medellín no tienen un panorama claro para llevar a cabo el proceso.



“En la mayoría de los movimientos de revocatoria no veo ninguno que sea sólido en cuanto a lo que la norma dicta, que es un incumplimiento en el plan de gobierno del mandatario, además, son movimientos que se han empezado a mover más por redes que en las calles, entonces falta ver que de lo virtual se pase a lo real”, señala el investigador.

Para llevar a cabo una revocatoria se deben tener en cuenta puntos clave como el descontento generalizado y el incumplimiento del plan de gobierno designado por el alcalde o gobernador.



Escobar asegura que Daniel Quintero ha gozado de una aceptación favorable pese a las discordias que hay en la ciudad. Además, una defensa sólida atinaría a utilizar la pandemia como la coyuntura que ha frenado varias propuestas.



Por otro lado, para Néstor Restrepo, doctor en política y comunicación de la Universidad Eafit, hay un claro choque entre los políticos tradicionales y el actual mandatario de la capital antioqueña.



“En Medellín había una disciplina de gobierno que incluía unas lógicas de contratación y manejo de EPM, era como un feudo muy bien manejado y administrado y eso parece que se rompió, no quiere decir que sea bueno como venía, pero sí cambió”.

Restrepo asegura que el hecho de que Quintero se haya vendido como una opción alternativa a lo establecido ha generado una tormenta perfecta para que otros grupos políticos busquen la forma de revocar su mandato.



“Aunque el Centro Democrático haya hecho una carta diciendo que nada tiene que ver con ese intento de revocatoria, es claro que las personas detrás de esto hacen parte de esa corriente. Es más, en Medellín hay una élite fajardista y otra uribista que están detrás de esos movimientos”, expresa el coordinador de la maestría en comunicación política de la Eafit.



Ambos expertos coinciden en que las revocatorias no tendrán éxito, pues en estos momentos cualquier mandatario se puede escudar en lo que ha sido su primer año, uno atípico, en el que ha tenido que sortear una pandemia.



“La agenda la impone el coronavirus. No hay un argumento sólido para revocar a Quintero. De hecho, le está salvando el pellejo hasta al Presidente”, concluye Restrepo.

¿Revancha en Cúcuta?

Otra de las ciudades en las que expertos analizan que el intento de revocatoria se debe más a una revancha política es Cúcuta, donde al mandatario Jairo Yáñez se le alega su poca acción en medio del momento que atraviesa la capital de Norte de Santander.

Yáñez, quien llegó a la Alcaldía gracias a un movimiento independiente a través de firmas, es señalado por varias inconformidades ciudadanas.

Jairo Yáñez es ingeniero civil y entre sus planes está generar buenos empleos en Cúcuta. Foto: Tomada del Facebook de Jairo Yáñez

El movimiento que busca la revocatoria de Yáñez, bajo el nombre ‘De que se va, se va, póngale la firma’, asegura que incumplió metas señaladas en el plan de gobierno municipal, y de no tener políticas eficientes en materia de seguridad.



Además, las renuncias de al menos 10 secretarios de despacho durante su primer año de mandato, han generado desconfianza en la ciudadanía y una lluvia de críticas y señalamientos acerca de presuntos problemas en el interior de la Alcaldía de Cúcuta.



“La percepción es la siguiente: el alcalde ha sido poco protagonista en algunas decisiones, un poco tardío, si hablamos del covid y las medidas que se toman. Eso ha sido perjudicial, pero queda la sensación de que es preferible esto a toda la infraestructura que existía de corrupción en el municipio”, asevera Édgar Allan Niño, magister en estudios políticos y docente de la Universidad de Pamplona.

Cúcuta se encuentra en la actualidad en un déficit de obras de infraestructura, principalmente por la pandemia que ha impedido la realización de las mismas, además de la migración, un punto que varios mandatarios no han podido controlar.



“Nos estamos limitando a hacer los paliativos de la pandemia y no se ve un rumbo claro del municipio. Creo que el futuro de la revocatoria lo van a determinar la seguridad y la salud, pero también es cierto que hay aliados de Ramiro Suárez detrás de este proceso de la revocatoria”, dice Niño.



Ante esto, el alcalde Jairo Yáñez expresó que su trabajo continuará sin descanso e insistió en las metas cumplidas durante el 2020, destacando que recibió la ciudad con un déficit cercano a los 25.000 millones de pesos y después de ocho meses alcanzó un superávit.



“Enfrentemos a los tóxicos, que nunca entendieron que perdieron. La ciudadanía no quiere más corrupción, la ciudadanía quiere un trabajo ético, donde la decencia y el manejo respetuoso por los recursos públicos sea la discusión del día a día”, sentenció el alcalde.

El escenario en Cartagena

El movimiento ciudadano 'Cartagena Corrige' inició el 2021 con el objetivo de revocar el mandato del alcalde William Dau.



Los principales líderes del movimiento aseguran que “el alcalde Dau debe ser separado de su cargo por incumplir su programa de gobierno, irrespetar a los ciudadanos y sobre todo no brindar soluciones al pueblo cartagenero en problemas de suma importancia como salud, pobreza, corrupción y educación".

William Dau es abogado de la Universidad del Rosario, con posgrado en Derecho Tributario. Ha sido veedor anticorrupción por más de 20 años. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Temas como la compra de pruebas rápidas con elevados costos durante la pandemia o la contratación irregular de la exprimera dama, Chitya Pérez, son algunas de las motivaciones del movimiento revocatorio contra Dau.



Ante los pasos amenazantes de la revocatoria, varios funcionarios de Dau, criticados por los contradictores de la administración, han renunciado.



En el caso de Dau, Carlos Arias sostiene que es el único escenario de los que hay activos en el país en cuanto a intento de revocatoria en el que se podría demostrar que hay un incumplimiento en el plan de gobierno.



“El tema de Cartagena es triste, porque en Dau sí hay una persona que sigue como veedor sin tener en cuenta que es alcalde. Se puede decir que está más ocupado señalando que ejerciendo, por lo que esas propuestas a mediano y largo plazo no se ven, es más como un folclor político”, sostiene Arias.



El movimiento ciudadano 'Cartagena Corrige' ya recibió los formatos de inscripción, y el próximo 12 de enero firmarán, ante la Registraduría, la solicitud de revocatoria.



Por su parte, al mandatario ha señalado que “la revocatoria de mandato en Cartagena busca abrir paso a corruptos y malandrines que han tenido a Cartagena en la pobreza”.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40