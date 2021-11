Anularon cerca de 9.000 firmas de la revocatoria en Campoalegre, Huila

De 11.355 firmas recolectadas para la revocatoria del mandato de Elizabeth Motta Alvárez, alcaldesa de Campoalegre, Huila, la Registraduría Nacional del Estado Civil anuló 8.807, o sea el 80 por ciento de las que fueron recolectadas este año por el comité ‘Salvemos a Campoalegre’.



El informe técnico de verificación, realizado por la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría, el cual fue remitido a la Alcaldía, señala que ese cúmulo de firmas fueron anuladas por errores, inconsistencias, falsificaciones, por no estar en el censo electoral, datos incompletos y en otras no hay claridad con las identidades pues no corresponden con los números ni registros civiles de nacimiento.



Por datos incompletos anularon 2.525 firmas, por no hacer parte del censo electoral del municipio 2.818, por errores en las identidades 1.318, por renglones en blanco sin llenar con los datos exigidos 752, entre otras inconsistencias como datos ilegibles, errores en fechas y por renglones escritos con diversas manos.



A esa situación se sumó una denuncia presentada por José Nelson Polanía, abogado de la Alcaldía de Campoalegre, quien aseguró que “las firmas de al menos 40 personas muertas aparecen en los libros de apoyos ciudadanos a la revocatoria”.



Un equipo interdisciplinario de la Alcaldía con ingenieros de sistemas cotejó las planillas de firmantes de la revocatoria con la base de datos del Sisben del municipio y “encontramos que unas 40 firmas corresponden a ciudadanos fallecidos”.



“Además, cerca de 3.000 cédulas no pertenecen al censo electoral del municipio lo que significa que firmaron personas de afuera, que ni siquiera viven aquí”, dijo Polanía y agregó que un número alto de ciudadanos acudió a la notaría para manifestar, bajo la gravedad del juramento, “que sus firmas fueron falsificadas”.



Evangelista Quesada, quien falleció el 2 de febrero del año pasado en Campoalegre, es uno de los nombres que aparecen en las planillas y su hijo, Aldemar Quesada, afirmó que “nadie después de muerto puede firmar un papel”.



“Yo mismo corroboré que la planilla tiene el número de la cédula con el nombre, pero la firma no corresponde pues mi padre no firmaba así, lo que significa que hubo falsificación y eso es un delito”, dijo Aldemar Quesada.



Otro caso que llama la atención del proceso es que, sin haberlo hecho, Héctor Félix Motta, padre de la alcaldesa de Campoalegre, aparece firmando las planillas de apoyos para revocar el mandato.



“Mi padre respalda mi gobierno y está sorprendido pues le falsificaron la firma”, aseguró la alcaldesa Elizabeth Motta Álvarez quien pidió “respeto para la comunidad y el gobierno”.



Entre las firmas falsificadas aparece la de Nelson Trujillo Patiño, Registrador de Campoalegre, quien le manifestó por escrito a la Alcaldía que la firma no corresponde a la de él y anunció denuncia penal ante la Fiscalía.



En medio de la polémica, Absalón Calvo, integrante del comité de revocatoria ‘Salvemos a Campoalegre’ aseguró que “nosotros estamos sorprendidos y preocupados porque en las planillas aparecen firmas de personas a las que nunca se les pidió que apoyaran la revocatoria”.



“Jamás falsificamos firmas, no entendemos qué sucedió, tal vez nos hicieron un cambiazo y por todo esto pedimos una investigación seria”, señaló Absalón Calvo quien explicó que el comité con otro grupo de personas fueron los encargados del proceso de recolección de firmas.



Por todo esto la Alcaldía presentará una impugnación contra el informe técnico de verificación de firmas de la Registraduría porque, según el abogado Polanía, “las 2.532 validadas también tienen inconsistencias pues mucha gente asegura que ellos nunca firmaron planillas en favor de la revocatoria”.





FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

HUILA