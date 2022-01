La Registraduría informó que el proceso de revocatoria contra el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, sería archivada porque el comité promotor no logró recolectar la cantidad de firmas necesarias para ello.



Tras seis meses de iniciado el proceso, el comité no alcanzó a recoger las 22.500 firmas necesarias para convocar Por ende, sus promotores manifestaron a la Registraduría que la iniciativa "no radicará los apoyos ciudadanos", como se indica en la Resolución.



El proceso había tenido varios inconvenientes, el primero debido a la suspensión de las revocatorias a nivel nacional a raíz del aceleramiento de la pandemia a mediados de 2021.



“El grupo ciudadano, que no tenía nada que ver con política, decidió que ya no daban los tiempos para iniciar de nuevo. De manera particular enviamos unos comentarios y sugerencias al Alcalde para que, si a bien tiene, las acate y pueda mejorar la ciudad”, sostuvo Jesús Helí Blandón, promotor de la revocatoria.



Por su parte, el alcalde Marín, tras conocer la noticia se pronunció y dijo que “reitera su compromiso y sentido del deber con todos los manizaleños y espera refrendar este mandato con grandes ejecutorias”.