Freddy Castillo Carrillo, conocido con el alias de 'Pinocho' y señalado por las autoridades como cabecilla del grupo armado Los Pachencas o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ha roto su silencio tras conocer que su libertad, que le había sido concedida, fue revocada y deberá volver a prisión.



En una entrevista con EL TIEMPO, Castillo expresó sorpresa y preocupación ante la nueva decisión judicial en su contra.

El ex paramilitar, quien fue criado por el jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, ratificó que, aunque en el pasado delinquió en la región, ya ha pagado por esos errores y, antes de ser detenido nuevamente, ejercía actividades relacionadas con el comercio y el liderazgo social en las veredas de la Troncal del Caribe.



En este territorio, cuenta con el respaldo de líderes comunales, quienes han realizado varias protestas exigiendo su libertad.

Revocan su libertad



Sin embargo, esta semana se conoció que la juez del centro de servicios judiciales del Sistema Penal Acusatorio de la capital del Atlántico, Sheila Ortega Téllez, dejó sin efecto la revocatoria de la libertad de "Pinocho" que le había sido concedida el pasado 29 de junio.



"En consecuencia, queda totalmente sin efecto todo lo surtido con posterioridad a la referida decisión, incluyendo por supuesto la revocatoria a la medida de aseguramiento a la que accedió", puntualizó la juez Ortega Téllez.



El despacho judicial informó que estará al tanto de la orden de recaptura de Freddy Castillo, para que cumpla su medida de aseguramiento en un centro carcelario.



​ Dicha decisión fue instaurada por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Santa Marta, en una audiencia celebrada el 29 de abril del presente año.

Denuncia persecución de la Fiscalía

Ante esta acción judicial, Castillo afirmó que acepta la decisión, pero no la comparte. Insiste en que existe una persecución de la Fiscalía en su contra, en un afán de capturarlo por un delito que asegura no haber cometido.

"Me señalan por la muerte del líder Alejandro Llinas, por el que nada tengo que ver. Hay testimonios y tengo pruebas para demostrar mi inocencia, pero es claro que existe un interés de meterme preso a cómo dé lugar", expresó.



De acuerdo a lo dicho por el abogado de Castillo, si la juez tenía claro que debía enviar la actuación a la corte para que decidiera sobre la competencia del juez de primera instancia o no, no debió tocar la decisión ni anular, mucho menos ordenar captura.



“Esa extralimitación la convierte en prevaricadora. Actuó contrario a la ley y a las normas que consagran el eiercicio de la dirimición de competencia”, indicó.



De todas maneras Castillo Carrillo aseguró que no tiene ningún deseo de convertirse en prófugo de la justicia y permanecer escondido. Sin embargo, aclaró que se presentará ante la justicia cuando se le brinden garantías y se respeten sus derechos fundamentales.



“Estoy dispuesto de entregarme mañana mismo, pero primero debo estar seguro que habrá una oportunidad limpia de defenderme”, anotó.



El ex paramilitar también mencionó que ha sufrido un grave daño personal y a su familia por estar privado de la libertad debido a lo que denominó "un falso positivo".



cordó que, a raíz de haber entregado información valiosa a las autoridades para capturar cabecillas criminales y ayudar a desmantelar grupos delictivos de la región, tuvo que salir del país y refugiarse en España porque temían por su vida.



"No solo me ha tocado huir para poner a salvo mi vida y la de mi familia, sino que también ahora tengo que enfrentar un proceso judicial que me mantuvo privado de la libertad durante año y medio, primero en España junto a peligrosos criminales y luego en Colombia", agregó "Pinocho".



Finalmente, confirmó su apoyo a la propuesta de La Paz total que promueve el presidente Gustavo Petro y expresó su deseo de representar a las comunidades que han sido golpeadas por la violencia en una mesa de diálogo que lleve a lograr este propósito en el departamento de Magdalena.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv