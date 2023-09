El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción de Oneida Pinto Pérez, como candidata a la alcaldía de Albania, tras acoger lo anunciado por Procuraduría General de la Nación en su última actualización del listado de candidatos con anotaciones en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades.



La decisión del CNE se dio a conocer la mañana de este lunes, en la quinta audiencia de revocatoria de inscripción de candidatos.

Los nuevos cargos son por la adjudicación de uno de los contratos que se adelantaba en su administración. Foto: Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

No me rendiré vamos hasta el fin del fin vamos pa’lante Dios nos respalda FACEBOOK

Sobre esta decisión la exgobernadora Oneida pinto, se pronunció a través de las redes sociales indicándole a sus seguidores que “me permito informarles que nos revocan la inscripción a la alcaldía de Albania, pero la resolución no está en firme porque la apelamos y tenemos dos días para que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral”.



Explica que cuenta con todos los argumentos, el primero de ellos es la sentencia que cobija al actual presidente Gustavo Petro y todas las sentencias del Consejo de Estado y la Corte.



“En ellas se manifiesta que sólo los jueces de la República pueden inhabilitar a los funcionarios de elección popular, así las cosas, tenemos que tener fe y orar confiar en un Dios vivo que sabe lo que está haciendo, para que renazcan los tiempos de Oportunidad para Todos. No me rendiré vamos hasta el fin del fin vamos pa’lante Dios nos respalda”, puntualizó la exmandataria.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha