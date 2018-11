Tras distinción de Alcaldía revive la polémica por la ‘sopa Jaramillo’

“No soy enemigo de la leche materna”. Con estas palabras inicia su explicación el médico Hernán Jaramillo Botero, quien ha causado polémica entre algunos expertos en nutrición infantil pues no consideran acertado que le hubieran otorgado el Cordón de los Fundadores, máxima distinción entregada por la Administración Municipal durante el cumpleaños de Armenia.

Esta distinción fue entregada por el alcalde Óscar Castellanos a Jaramillo Botero por su trabajo durante toda su vida, principalmente por su ‘sopa Jaramillo’. De hecho, durante la ceremonia, señaló que este reconocimiento lo recibía en nombre de todos los niños de la sopa Jaramillo a quienes considera sus hijos intelectuales.



Sin embargo para la Sociedad Colombiana de Pediatría, seccional Quindío, esa sopa no ha sido avalada ni reconocida por ninguna institución de prestigio mundial. “Es algo riesgoso para los niños y la gente termina alimentándolos de esa manera cuando no está avalado por nadie. Los menores pueden tener enfermedad celiaca por el gluten, desnutrición y retraso neurológico porque no tiene las grasas que tiene la leche materna”, explicó la vicepresidente de la Sociedad de Pediatría en el Quindío, Angélica María Díaz.

El médico cirujano Jaramillo recomienda una receta que creó en Estados Unidos y que está compuesta a base de leguminosas como lentejas, frijoles, arvejas y soya, además de cereales como el arroz integral o la quinua (pseudocereal) y vegetales como espinacas, brócoli, coliflor, espárragos, y proteína como la carne.



Según él, con esta sopita se puede incluso remplazar la leche materna pues ésta, “es pobre en nutrientes y rica en grasa. No tiene hierro ni vitamina B12, por eso muchos niños son anémicos. Estudios científicos han demostrado que los niños anémicos quedan brutos para toda la vida”.



“La leche materna no tiene fibra, que desarrolla las vellosidades intestinales, y que a su vez fortalecen el sistema inmunológico”.



Después de vivir varios años en Norte América, Jaramillo empezó a aplicar su receta en su hija mayor, hace unos 52 años. Durante muchos años trabajó en el hospital La Misericordia de Calarcá y contó que cuando vio el área de pediatría “que era una desgracia, habían niños de 18 meses en un estado espantoso, muchos se morían, eran 30 o 40 niños cada año, hasta que comencé a darles la sopa y se redujo tanto la cifra de niños que tuvimos que cerrar Pediatría porque acabamos con la desnutrición en Calarcá y La Virginia”.



Agregó que “las empresas que producen leches de fórmula son las que le hacen la publicidad a la lactancia materna pues, solo un 11 por ciento de las madres logran una buena lactación, y esa leche pasa derecho por eso los niños mantienen con hambre y luego terminan dándole leche de fórmula”.



“Comemos muy bien pero nos nutrimos muy mal”, enfatizó el médico en cuanto a los menores y a los adultos.



En cambio, la vicepresidenta de la Sociedad de Pediatría en el Quindío, dijo que “la leche materna garantiza el desarrollo neuronal y evita enfermedades en la primera infancia. A nivel mundial estas son las recomendaciones nutricionales para esta etapa”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO