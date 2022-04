Con el paso de los días se conocen nuevos detalles del caso del bebé de 15 meses que apareció muerto en la playa de la vereda Buritaca, en Santa Marta.



En unos videos de cámaras seguridad de establecimientos de la zona se ve a Yenni Alexandra Higuera Casallas en horas del día junto a su hijo cuando llegaba hacia el balneario.

La mujer se ve bajando de un taxi con el niño en sus brazos. Del vehículo saca un flotador infantil y el coche en el que posteriormente ubica a la criatura.



Ella viste sombrero, gafas de sol y un vestido ligero con ropa de baño, como cualquiera de los centenares de turistas que visitan este destino turístico. Al aproximarse a la zona de negocios es abordada por varios trabajadores que llegan a ofrecerle servicios de alimentación.Yenni a quien se le ve animada, ingresa al restaurante donde habría permanecido un tiempo para comer, antes de dirigirse a la playa. Esas serían las últimas imágenes que se conocen del niño con vida el 1 de abril.

Se conocen nuevas imágenes de Yenni Higuera junto a su hijo cuando se dirigía a la playa de Buritaca, donde horas más tarde fue encontrada la criatura sin signos vitales. Los videos y testimonios de testigos son analizados por las autoridades.

Al día siguiente, el cuerpo sin vida del bebé fue encontrado por otras personas en la arena a unos metros de su coche azul. De la madre no se volvió a saber nada sino hasta 15 días después, cuando sus familiares reportaron que apareció en Bogotá, sin ninguna afectación física.



No obstante, el papá del niño se enteró que su ex pareja estaba internada en una clínica mental porque presentaba un trastorno psicológico. De hecho, la mujer todavía no ha contado directamente a la Fiscalía su versión de lo que sucedió en Santa Marta con su hijo.



Un investigador judicial le precisó a EL TIEMPO que todavía no hay mucho claro sobre este caso. Todos los videos y testimonios a los que se han tenido acceso están siendo valorados y analizados para determinar el grado de responsabilidad de la madre en la muerte del niño y si será o no judicializada por este hecho.

En otro video se le ve a la mujer como cualquier turista con su hijo en un coche y flotador en la mano, rumbo al balneario en el que ocurrió la tragedia que se ha convertido en un misterio.

Por información de los familiares de Yenni Alexandra Higuera Casallas, se supo que mientras se prepara para estar en condiciones de comparecer ante las autoridades, la mujer está siendo representada por un abogado en Santa Marta.



Camilo Burbano, abogado penalista, explicó que antes de adelantarse a hablar sobre si hay responsabilidad de la mujer en el hecho, es necesario que se establezca qué fue exactamente lo que pasó.



"Si ella tuvo algo que ver con la muerte, podría responder por el homicidio en alguna de las formas establecidas en el Código Penal, ya sea preterintencional, doloso o culposo o preterintencional, por mencionar algunas", indicó el penalista, agregó que en caso de que ella no tuviera nada que ver con el deceso del niño, "solo existió el abandono del cuerpo del menor, por lo que en principio no existiría delito".

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO Santa Marta

