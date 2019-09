Manipuladoras del PAE en Armenia denuncian falta de pago

Varias manipuladoras de alimentos que trabajan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los 11 municipios del Quindío (menos Armenia) denuncian demoras en el pago de sus salarios de los meses de julio y agosto, además de una prima y sus contribuciones de seguridad social, ARL y cajas de compensación.

“No nos han cumplido con lo que nos prometieron, nos dijeron que supuestamente nos pagaban el lunes pasado, pero no fue así, ahora nos dicen que nos pagan el próximo lunes. No podemos denunciar este tipo de situaciones porque nos echan, tampoco podemos protestar ni decir nada porque nos dicen que, si no nos gusta, que nos vayamos”, contó una de las manipuladoras, quien pidió no revelar su nombre.



Agregó que hasta hace 15 días había otro representante legal en este consorcio, pero “todo era muy desordenado y nos mandaban las materias primas casi a diario, en cambio ahora por lo menos nos llegan los productos a tiempo y en muy buen estado”.



El servicio del PAE en el Quindío es prestado este año por el consorcio Bendita Tierra Quindiana.

“Cumplimos con los indicadores financieros, pero definitivamente tuvimos un pequeño problema financiero interno lo cual nos imposibilitó cumplir con obligaciones como las del pago del salario pero ya lo hemos solventado y nos comprometemos a que mañana (hoy) se les va a reconocer las primas y el lunes los salarios de julio”, afirmó Hernando Charris, representante legal del consorcio.



El funcionario confirmó que se dio una reestructuración en el consorcio y recientemente asumió la representación legal de la firma. Además, confirmó las denuncias sobre el suministro de panes en descomposición en uno de los municipios y que se hará la reposición del producto.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA