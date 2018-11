Habla hombre detrás de la valla señalada de homofóbica en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga retiró una valla que había sido instalada en el sector de Morrorico por la Fundación pro extranjeros venezolanos y desplazados, en la que se ofrecía refugio y comida gratis por quince días a los migrantes del vecino país. Sin embargo, dejando claro que no se aceptaban "homosexuales, drogadictos y ladrones".

El personero de la capital santandereana, Omar Ochoa, indicó que su despacho gestionó el retiro de la pancarta, ubicada en una de las zonas de ingreso a la ciudad en la vía a Cúcuta, por poseer un mensaje discriminatorio contra un sector de esa población extranjera.



De acuerdo con el funcionario, la valla también había sido instalada sin contar con el respectivo permiso de las autoridades competente.

“Contenía un mensaje discriminatorio que no es de recibo en la medida que algunos segmentos poblacionales, a los cuales se hacía referencia, deben también ser objeto de respeto y tolerancia respectiva”, señaló Ochoa.



Leandro Almeyda, representante de la Fundación, indicó que no se trata de un acto de discriminación sino de una condición para lograr una mejor organización de quienes se hospedan en los sitios habilitados.



Según explicó el representante, cuentan con dos casas, en una se ubican hombres y en otras las mujeres, de manera que no hay un espacio apropiado para esta población.

" Hemos tenido situaciones de hacinamiento, con hasta 70 hombres en un sola casa (...) No es homofobia, simplemente no hay tanto espacio para estas personas", dijo Almeyda, quien manifestó que desde hace cinco meses vienen prestando con recursos propios ayuda a los migrantes venezolanos.



BUCARAMANGA