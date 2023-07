La administración municipal de Sincelejo, por intermedio de la Secretaría de Planeación retiró el monumento donde se exhibe a una burra sobre un pedestal y se denomina, 'Mi Primer Amor', homenaje al "hombre sabanero mamaburra del Sincelejo de antaño".



La escultura elaborada en cemento y pedazos de cristales de diferentes colores, fue puesta en el tradicional 'Poso de Majagual', lugar emblemático de la ciudad por ser el sitio de donde se abastecieron de agua los primeros pobladores de Sincelejo.

La obra

La obra es una iniciativa privada de un restaurante en la capital sucreña. Foto: Cortesía redes sociales

La obra fue elaborada por el artista Sebastián Bohórquez, por solicitud de Luis Quiroga Jaraba, propietario de una llanera y otros particulares, quienes habrían cancelado 15 millones de pesos por el monumento.



Para muchos sincelejanos, la escultura es un trabajo bien concebido, pero lo que no le gustó y ocasionó la controversia fue el mensaje que colocaron, a pesar de que en la Costa Caribe, la relación sexual del hombre con la burra haya sido una realidad.



Para el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, el título y el mensaje no corresponde a la cultura del sabanero.



Además de no gustar el mensaje, el monumento fue instalado en un espacio público y se necesita un permiso de la Secretaría de Planeación para utilizarlo.

Fue retirada

Fue llevada a un parqueadero mientras consiguen un lugar privado para exhibirla. Foto: Cortesía

Luego de informarle al propietario del monumento la decisión de la Alcaldía de Sincelejo, la obra fue retirada y trasladada hasta un parqueadero , en medio de protesta de muchos y el aplauso de quienes comparten la medida.



La controversia permanece en Sincelejo.



Quienes están a favor de la permanencia de la escultura en el 'Poso de Majagual' señalan de moralistas a quien la critican y manifiestan que la realidad de nuestros pueblos deben ser mostradas.



Los contradictorios indican que es el momento de mostrar las cosas positivas de la región, como las imágenes de los artistas sabaneros, así como se hace en Valledupar y otros pueblos del Cesar y La Guajira con sus juglares.



"Esto sin duda atraería un importante número de visitantes a la ciudad y con algo positivo", dicen.



Se conoció que en un momento se pensó en destruir el monumento, pero por ahora permanecerá aislado en un parqueadero.



Han expresado quienes lo mandaron a construir que sería enviado a Barranquilla para que sea colocado en el Malecón del río.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias del Caribe: