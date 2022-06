La captura de un presunto disidente de las Farc provocó una asonada por parte de habitantes de la vereda El Sesteadero, zona rural del municipio de Toribío, Cauca.



Según explicó el comandante de la Tercera División del Ejército, general John Rojas, los hechos se dieron tras la captura de alias ‘Jimmy’.

“Sobre este hombre pesaba una orden de captura por delitos como concierto para delinquir, rebelión, terrorismo, extorsión y sería el responsable de cometer homicidios contra líderes sociales y ataques contra la fuerza pública. Cuando nos disponíamos a retirarnos con el capturado, parte de la población civil arremetió contra los soldados y secuestraron a 14 uniformados”, explicó el general.



El general Rojas también dio a conocer que en la operación fueron encontradas más de 10 toneladas de estupefacientes y dos granadas.



Por su parte, autoridades indígenas negaron que se tratara de personas pertenecientes a sus comunidades.



Después de varias horas los uniformados fueron puestos en libertad y conducidos hasta la cabecera municipal de esa localidad.



Alias ‘Jimmy’ fue trasladado a Popayán y puesto a disposición de la Fiscalía.



Horas antes, en zona rural del municipio de Corinto, norte del Cauca, militares que no portaban sus insignias fueron retenidos y expulsados por la comunidad.



El personero Víctor Salas informó que los hechos se registraron cerca del mediodía de este martes 31 de mayo en la vereda El Descanso del corregimiento El Jagual.



“La comunidad sorprendió a un grupo de soldados al interior de una finca sin ninguna identificación, situación que generó su retención, bajo la sospecha de tratarse de actores armados al margen de la ley”, dijo el personero de esa localidad.



Posterior a esos hechos, en un segundo retén militar, tropas abrieron fuego contra civiles que se movilizaban en un automóvil y cuyo conductor no acató la señal de pare, según informó el personero.



“Esos hechos ponen en alto riesgo a la comunidad, son situaciones desproporcionadas que ya tienen antecedentes trágicos causados por el Ejército”, dijo el Personero Víctor Salas.



Los acontecimientos no dejaron personas heridas ni fallecidas.

