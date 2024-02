Temor en Sucre por el regreso de retenes ilegales en zona de los Montes de María

Los transportadores y habitantes en general de la zona de los Montes de María, entre el Carmen de Bolívar (Bolívar), Ovejas, Chalán y Los Palmitos (Sucre) expresaron su temor por el regreso de los retenes ilegales a la región.



La situación había sido denunciada por conductores de buses, vehículos tipo vans y particulares, quienes recorren la vía en horas de la noche y madrugada llevando pasajeros y trasladándose entre ciudades para diligencias personales.



Incursión de un ‘comando’ armado

portando armas de corto y largo alcance

Disparo a carro. Foto: cortesía de Richard Romero

Hasta los zapatos nos quitaron. Estas personas armadas no se identificaron como un grupo específico, nos quitaron todo lo que teníamos de valor

TWITTER

Sin embargo, la situación llegó a su máximo punto, con la incursión de un ‘comando’ armado portando armas de corto y largo alcance cubriendo sus rostros con pasamontañas, quienes salieron a la carretera Troncal de Occidente, entre El Carmen de Bolívar y Ovejas en Sucre para cometer un atraco masivo.



Las personas afectadas hicieron la denuncia cuando se regresaron hasta el peaje ubicado en jurisdicción del Carmen de Bolívar afirmando que más de 10 vehículos fueron retenidos y las personas despojadas de todas sus pertenencias.



“Hasta los zapatos nos quitaron. Estas personas armadas no se identificaron como un grupo específico, nos quitaron todo lo que teníamos de valor”, dijo uno de los denunciantes.



De acuerdo con la denuncia de las personas que cayeron en el retén ilegal, el caso se presentó en el sitio conocido como El 46, lugar donde hace varios años la guerrilla del 35 y 37 frente de las Farc cometieron acciones criminales en contra de la población civil.



“Este es un sitio donde históricamente los grupos ilegales salían a la carretera desde los Montes de María para cometer atracos e incendiar vehículos. Creíamos que esa situación no se volvería a presentar”, señalaron moradores del lugar.



En esta ocasión al parecer no se trató de ningún grupo en especial, sino de delincuencia común que incursionaros solamente para robar elementos de valor.



Las denuncias indican que los delincuentes les quitaron todas las pertenencias a los ocupantes de carros particulares, empresas de transporte de pasajeros, buses, camiones de la empresa Bavaria y de encomiendas, en un número superior a los diez vehículos.



Varios de los carros particulares recibieron disparos en el vidrio panorámico, lo que se pudo evidenciar con las imágenes cuando regresaron al punto del peaje.



Las personas afectadas contaron que el mayor drama lo vivieron el conductor y el ayudante de un carro de la empresa Bavaria, porque los delincuentes al parecer querían sacar una suma millonaria que supuestamente llevaban por las ventas.



“Lo mismo sucedió con los carros de las empresas transportadoras de encomiendas que fueron retenidos”, dijeron.

Transportadores piden seguridad

no dejamos de sentir temor al cruzar por este sector de los Montes de María y ahora más con lo que sucedió

TWITTER

Los conductores que utilizan esta vía diariamente con pasajeros solicitaron a las autoridades que les ofrezcan las garantías de seguridad para continuar con su trabajo.



“De todas maneras no dejamos de sentir temor al cruzar por este sector de los Montes de María y ahora más con lo que sucedió”, indicaron.



Por parte de la Policía Nacional en Sucre dijeron que solamente un bus era el que había salido afectado por los delincuentes y que uno de los vidrios fue destruido.



En la zona de Bolívar por su parte comenzaron a ofrecer seguridad a los viajeros en el sector.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo