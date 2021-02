Retenes ilegales en Tasajera bloquean paso vehicular a Barranquilla

Las personas que se movilizan en carros y motocicletas por la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento de Tasajera (Magdalena) vienen denunciando con fotografías y videos el acoso al que son sometidos diariamente, por parte de hombres y mujeres que bloquean la carretera para pedir dinero.

(Lea también: Así es el sector de la vía 40 en un febrero de Carnaval sin Carnaval)

Estos retenes ilegales son comunes en este tramo de la carretera que comunica a Santa Marta con Barranquilla. Sin embargo, en época de carnavales, la presencia de limosneros se intensifica generando riesgos de accidentes, inseguridad e incomodidades para los conductores.



En un video publicado en las redes sociales que fue grabado por uno de los denunciantes, se ve un trancón formado por el bloqueo que hace la gente con resaltos, piedras, palos, llantas y otros obstáculos.



Mientras los carros hacen fila para poder pasar, varios individuos los abordan y hasta que no consiguen el dinero que piden, no permiten que sigan circulando.

Los conductores aseguran que, muchas veces por no dar la ayuda que solicitan, reciben improperios y hasta les golpean el carro.

Conductores denuncian retenes ilegales en la vía Santa Marta- Barranquilla. Aseguran que las personas obstaculizan la movilidad y les piden dinero para dejarlos seguir su camino. pic.twitter.com/sJM6QpZwxQ — Roger Urieles (@Rogeruv) February 11, 2021

Algunos han manifestado, incluso, que fueron víctimas de hurto por tener las ventanas abiertas.



“Da mucho miedo desplazarse por este vía”, dijo uno de los afectados.

Por estos días de carnaval, los protagonistas de estos bloqueos se disfrazan con máscaras, lo que impide identificarlos en caso de que cometan alguna agresión o atenten contra los usuarios de la carretera.



Edelberto Ríos, un morador del corregimiento de Tasajera, niega que esta tradicional práctica que realizan los habitantes del pueblo se haga de forma agresiva o con mala intención.

A la población no le queda otra opción que aprovechar la coyuntura, en este caso el Carnaval, para disfrazarse y llamar la atención FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Barranquilla no recibirá $ 408 mil millones por aplazar el Carnaval)

“Para nadie es un secreto que estamos abandonados por el Gobierno, aquí abunda el hambre y las necesidades y a la población no le queda otra opción que aprovechar la coyuntura, en este caso el Carnaval, para disfrazarse y llamar la atención en busca de una ayuda económica”, expresó.



Las autoridades indican que este tipo de acciones peligrosas no están permitidas y tiene repercusiones legales.



Según el Comandante de la Policía, coronel Óscar Solarte, ya se han hecho operativos para retirar los retenes ilegales. No obstante, al cabo de un tiempo, cuando se retira la fuerza pública, vuelven las personas a instalarse en la carretera nacional.

Es un tema cultural de estas comunidades a las que ya se les ha hecho el llamado de atención e impuesto comparendos FACEBOOK

TWITTER

(Le recomendamos: En dos peajes de Cartagena, taxis y carros particulares no pagan)

“Es un tema cultural de estas comunidades a las que ya se les ha hecho el llamado de atención e impuesto comparendos. De nuestra parte, vamos a aumentar la presencia de personal de la institución en varios puntos de este corregimiento para garantizar una movilidad eficiente y segura en la vía”, precisó el alto oficial.



La Gobernación del Magdalena también se refirió en las redes sociales a esta problemática para informar que “ante los bloqueos que se presentaron en horas de la mañana por parte de algunas personas en el corregimiento de Tasajera, informamos que miembros de la Policía Metropolitana y el Tránsito lograron retirar los retenes ilegales, restableciendo el flujo vehicular”.

Más contenidos de Colombia:

- Jorge Oñate superó el covid-19, pero sigue en una UCI de Valledupar

- Familia denuncia que a su padre lo cremaron por error

- Mujer con covid-19 murió en un bus en la vía La Línea

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv