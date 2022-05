La MOE reporta que durante la jornada electoral en Cartagena hubo tres casos de suplantación de identidad y afectaron el derecho al voto de tres ciudadanos: en los puestos de Napoleón Perea, IE Juan José Nieto, IE Las Gaviotas.



La policía reporta un caso de suplantación en el colegio La Salle, donde a una señora se le impedía votar, finalmente se lo permitieron.



En la IE Seminario Cartagena había jurados escuchando música, y en la mayoría de puestos observados fue frecuente el uso de celulares y una alta proporción de mesas que funcionaron con el mínimo de jurados permitidos, señala la MOE.



"Al igual que en las pasadas elecciones a Congreso, hubo un patrón de comportamiento en los jurados que afectó el desarrollo de la jornada".

Las primeras horas transcurren en orden

Hubo uso y porte de publicidad electoral por parte de jurados de votación y testigos electorales, así como la presencia de vehículos, pancartas y/o material publicitario en cercanías a los puestos de votación.



En el 32% de los puestos, según La MOE, no estaba claramente identificada la mesa de justicia y en los casos en que si había, por lo general no era fácil ubicar a los funcionarios de los órganos de control para que la ciudadanía pudiera presentar sus quejas, denuncias o solicitudes.

Desde muy temprano los cartageneros

hicieron fila para ejercer su derecho al voto

En Cartagena de indias cerraron las urnas bajo unas primeras gotas de lluvia.



Los cartageneros asistieron de forma masiva a los 120 puestos dispuestos por la Registraduría en esta ciudad.



Desde muy temprano los cartageneros hicieron fila para ejercer su derecho al voto.



Antes de las 8 am el alcalde de la ciudad, William Dau y el Gobenador de Bolívar, Vicente Blel, dieron apertura oficial a la jornada, en la Universidad de Cartagena.



A las 8 am ingresaba el primer elector a la mesa 15 en el puesto de votaciòn del colegio Salesiano, en el Centro Histório.



8:15 am las autoridades de policìa informan que en toda la ciudad la jornada inició sin contratiempos.



No obstante se conoce que el puesto de votación de la institución educativa del corregimiento de La Boquilla fue trasladado, debido a que este colegio se encuentra en arreglos. El puesto fue trasladado a dos cuadras a una entidad eucativa privada.

Hay 120 puestos de votación

en los que se instalaron 2.136 mesas

Todos los puestos de votación abrieron puertas a las 8 am y toda la logística está en los 120 puestos de votación desde la noche anterior FACEBOOK

A las 10:00 La Secretaria de Interior de la ciudad, Paola Pianeta reporta que la jornada avanza con normalidad.



“Todos los puestos de votación abrieron puertas a las 8 am y toda la logística está en los 120 puestos de votación desde la noche anterior”, señaló la funcionaria.



El potencial electoral de Cartagena para este domingo 29 de mayo es de 821.240 votantes ( 435 mil mujeres y 385 mil hombres ).



Para segunda vuelta hay 120 puestos de votación en los que se instalaron 2.136 mesas.



Los tres puestos de votación con mayor número de personas inscritas son:

- Institución Educativa Mercedes Abregón – 20.317 votantes

- Institución Educativa Camilo Torres – 17.873 votantes

- Institución Educativa Nuevo Bosque – 17.717 votantes

Históricamente Cartagena ha tenido

una baja participación electoral

En las elecciones presidenciales Cartagena ha tenido una participación electoral por debajo del promedio nacional:



- En la primera vuelta del 2014, mientras el promedio nacional de participación fue del 39 por ciento, en Cartagena solo participó el 22,1 por ciento del censo electoral.

- En la primera vuelta del 2018, el promedio nacional de participación electoral fue de 49,9% mientras que en Cartagena solo participó el 40,6% de los habilitados/habilitadas para votar.*



Esta baja participación en elecciones nacionales, contrasta con la masiva participación que tuvo la ciudad para las elecciones de alcalde en 2019. En esos comicios, Cartagena alcanzó una participación del 55%, superior a la que registraron otras ciudades capitales como Bogotá (53,90%), Barranquilla (53,20%), Medellín (50,10%) y Cali (48,04%).



