La lucha por el electorado de las principales capitales del país va a ser intensa entre Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, para la segunda vuelta por la Presidencia de la República.

Petro obtuvo su triunfo este domingo tras conquistar dos de las cuatro principales capitales del país, Cali y Barranquilla, en las que logró más del 50 por ciento de los votos.



El candidato de izquierda sacó en Cali 527.492 votos (53,36 por ciento), doblando a Federico Gutiérrez, de la Coalición Equipo por Colombia (222.729 votos), y sacándole un margen más amplio a Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (139.630 votos).



Y en Barranquilla, la situación fue similar ya que el exalcalde de Bogotá obtuvo 256.041 votos (51,9 %), y lo siguieron Fico Gutiérrez, con 137.877 votos (27,94 %) y Rodolfo Hernández, con 68.589 votos (13,9 %).

Aunque en la capital atlanticense Gutiérrez contaba con el apoyo de Alejandro Char, exalcalde barranquillero, el candidato de izquierda casi lo dobla en votación.



Medellín se inclinó, como se esperaba, por Gutiérrez, quien fue alcalde en esta ciudad entre el 2016 y el 2019. El candidato obtuvo 603.092 votos (53,5 %), mientras que Petro sacó 275.497 (24,47 %) y Hernández, 141.415 votos (12,5 %).



Hernández, que será rival de Petro en segunda vuelta, se quedó con Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde y donde sacó ayer 219.748 votos (64,45 %), seguido por Gustavo Petro, 68.600 votos (20,1 %) y Gutiérrez, 39.114 votos (11,4 %).

En esta capital cuenta con su mayor fortín político, tras conquistar la alcaldía en el 2016 con el mismo discurso anticorrupción.



No obstante el anuncio de anoche de Federico Gutiérrez de votar por Rodolfo Hernández en segunda vuelta, analistas políticos consideran que se mantendrán las tendencias en las capitales donde ganaron Petro y Hernández.



Sin embargo, no ven en Hernández un rival fácil de vencer, pues es un hombre ligado a la institucionalidad, lo cual le permitiría cautivar muchos votos.



El analista político Carlos Arias asegura que en el caso de Antioquia, esos 5 millones de votos jamás serán de Gustavo Petro; sin embargo, el gran perdedor de una posible presidencia de Rodolfo Hernández sería Daniel Quintero.



“Claramente perdería ese apoyo nacional que tendría con Gustavo Petro, entonces él sí sería el gran perdedor, pues Rodolfo Hernández es una persona conservadora, que no entraría en esos debates. En el tema del apoyo y los votos no hay discusión; aunque se comprueba que Álvaro Uribe ya no es el gran elector y que hay un cambio de opinión en el votante, los 5 millones de votos de Gutiérrez jamás serán de Petro en Antioquia”, señala Arias.

Nicholas Benedetti, analista político y económico, considera que en segunda vuelta, en Cali y en Valle del Cauca, el panorama es claro. La principal fuerza política e ideológica es la izquierda.



Según el analista, la votación del Pacto Histórico a Congreso, a la alcaldía de Jorge Iván y ahora en la primera vuelta confirma que la ciudad anhela un viraje hacia la izquierda, y esa tendencia se mantendrá en segunda vuelta.



“Veremos que alrededor de Rodolfo se aglutinará toda la clase política y empresarial, y todas las personas de derecha. Crecerá sobre todo entre los mayores de 35, pero no logrará una mayoría en el departamento”, aseguró Benedetti, quien agregó que Marelen Castillo ganara notoriedad, considerando que es de Cali.



Sobre la votación en Barranquilla, el analista Ángel Tuiran asegura que el Caribe colombiano es un escenario copado por el discurso antiestablecimiento de Petro, aunque hay un terreno que puede arañar Hernández si se tiene en cuenta que sus banderas no están tan alejadas de las del dirigente del Pacto Histórico en cuanto a su rechazo a la corrupción.



En Bucaramanga y Santander se pronostica que Hernández, que solo perdió en Barrancabermeja, aumente su votación con los que apoyaron a otros candidatos.



Aunque era su departamento natal, los resultados sorprendieron a los analistas. “Una verdadera sorpresa la votación y esa tendencia se va a mantener en segunda vuelta y los votos de todos los candidatos diferentes a Petro van a terminan en Rodolfo, será una hegemonía completa en segunda vuelta”, dijo Julio Acelas.

