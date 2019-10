Finalizó el primer Torneo de Ajedrez de la Fundación A la Rueda Rueda

En Montería finalizó el Primer Torneo Ínfantil de Ajedrez del Caribe que organizó la Fundación A la Rueda Rueda con cerca de 144 competidores. Fueron escogidos seis competidores que participarán en el XVIII Festival de Benidorm España en noviembre próximo.

Los ganadores fueron:



- Aaron Josué Valverde Suárez, en la categoría sub 6, de Machala, Euador.

- Josué Manrique Bermúdez, en la categoría sub 10, de Medellín.

- Juan Esteban Cabiativa, en la categoría sub 12, de Bogotá.

- David José Caballero, en la categoría sub 14 de Cartagena.

- Oscar Miguel Murillo, en la categoría sub 17 de Bogotá.



Al término del evento, en el que se dieron intensas jornadas de juego, los ganadores mostraron su satisfacción por los logros alcanzados.



“La última partida fue emocionante, contábamos con poquito tiempo y tocaba jugar rápido y gané por tiempo”, asegura Oscar Murillo Campeón de la Sub 17.



“Siento una felicidad increíble de poder ir a España, es la primera vez que voy a salir del país. Pienso que el torneo es una buena preparación para los otros torneos que se hagan en Colombia”, aseguró David José Caballero Campeón de la Sub 14.

El torneo albergó a más de 120 ajedrecistas finalista provenientes de Sincelejo, Montería, Cartagena y Barranquilla quienes se la jugaron por ser uno de los seis finalistas. Foto: archivo particular

Durante el acto protocolario, los participantes del evento recibieron un obsequio de consolación que entregó la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia. Adicional a ello, se premiaron los 5 mejores de cada categoría. Quienes ocuparon el primero, segundo y tercer puesto recibieron por parte de la Fundación un trofeo y los que ocuparon el cuarto y quinto se hicieron merecedores de una medalla que los acredita como los mejores en su grupo.



Por otra parte, se realizó un reconocimiento especial a las niñas que se destacaron en el puesto 1 y 2 por categoría. Ellas recibieron por parte de la organización, un trofeo que premió su desempeño en el juego.



Como todos unos profesionales los jóvenes providentes de diferentes ciudades de Colombia y fuera de ella, demostraron el nivel, su espíritu competitivo, el profesionalismo, la estrategia y concentración a la hora de enfrentar a sus rivales.

La directora de la Fundación A la Rueda Rueda Vivi Barguil, mostró su satisfacción por el buen desempeño de los jugadores y por la aceptación del torneo entre los padres de familia, colegios, entidades patrocinadoras y público en general.



Dijo también que para el próximo año se ampliará el número de participantes con el fin de dar mayor oportunidades a otros departamentos del país.



“Para el próximo año desarrollará el II Torneo de ajedrez del Caribe- 2020, en el que espera ampliar la cobertura a siete departamentos de la Región Caribe, incluyendo a la Guajira en la que podrán inscribirse alrededor 9.000 participantes”, dijo.



Por su parte el vocero y representante del Ministerio del Deporte, Willintong Ortiz, en su intervención felicitó a los padres de los niños competidores, por acompañarlos y ayudarlos a formarse en esa disciplina. Adicionalmente, destacó la labor de la Fundación, que va por buen camino.



“En el Caribe se tiene talento y necesitamos del esfuerzo de muchos para que se hagan realidad”, aseguró Ortiz.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO

MONTERÍA

En Twitter: @GudilfredoAv