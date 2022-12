Las autoridades en Córdoba restringieron el transporte y comercio de las aves de corral en siete municipios del departamento donde la Secretaría de Salud descubrió el contagio de los animales con influenza aviar.



De igual manera la Secretaría del Interior prohibió la concentración de riñas de gallos en todo el territorio con el objetivo de evitar el contagio de la enfermedad en seres humanos.



La administración departamental, por intermedio de las Secretarías del Interior de Salud y de Desarrollo Económico y Agroindustrial, trabaja en coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario -CA- en la inspección, vigilancia, control sanitario y las restricciones.

La influenza aviar detectada en

Córdoba es de alta patogenicidad

Se ha decretado aislar a las aves de corral de la posible llegada de aves silvestres que puedan contagiarse y propagar el patógeno. Foto: iStock

Nosotros nos rebuscamos con la venta de aves de corral, las cuales hemos alimentado y cuidado durante un año para venderlas en diciembre. Pero nos ha tocado un mes negro por esta prohibición FACEBOOK

"La influenza aviar detectada en Córdoba es de alta patogenicidad, por eso todos los controles que estamos tomando", dijeron los funcionarios de las secretarías.



Para los comerciantes de aves de corral en la región, la decisión afecta sus finanzas por ser esta época donde más se venden gallinas y pavos para las fiestas de fin del año.



“Nosotros nos rebuscamos con la venta de aves de corral, las cuales hemos alimentado y cuidado durante un año para venderlas en diciembre. Pero nos ha tocado un mes negro por esta prohibición", dice el campesino Ernesto Bertel del municipio de San Pelayo.

Municipios afectados

Hasta que no se controle la situación sanitaria en las áreas intervenidas en estos municipios no se podrá levantar la cuarentena FACEBOOK

Los municipios afectados con la influenza aviar son: Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Pelayo.



Las medidas tomadas por La Gobernación de Córdoba incluye cualquier tipo de concentración de la especie aviar en plazas de mercado, galleras, exhibiciones y demás actividades que lleven a reunir toda clase de aves.



“Hasta que no se controle la situación sanitaria en las áreas intervenidas en estos municipios no se podrá levantar la cuarentena”, indicó el secretario del interior Jairo Baquero.



Prohíbieron entregar cualquier tipo de aves para programas de seguridad alimentaria, proyectos sociales productivos y en general cualquier actividad que incluya la entrega de aves de corral a familias beneficiadas.



Están suspendidas temporalmente los eventos de concentración aviar o comercialización de aves de corral y que a quienes incurran en su realización se les incautarán los animales para su posterior sacrificio sanitario y destrucción, teniendo en cuenta el alto riesgo de circulación de la enfermedad.



El funcionario agregó que los administradores de los predios avícolas están en la obligación de permitir la entrada de los funcionarios o contratistas del ICA para el cumplimiento de sus funciones.



La Secretaría del Interior, la Policía y al Tránsito Departamental realizan controles en las vías para evitar la movilización de cualquier tipo de aves sin las medidas necesarias y así evitar la propagación viral de la influenza aviar y no poner en riesgo la salud de los cordobeses.

En Sucre también las autoridades han tomado

medidas con relación a la influenza aviar

En el Departamento se detectaron brotes de la gripe aviar en jurisdicción del municipio de Los Palmitos en los Montes de María y ahora en Guaranda, en la subregión Mojana. Foto: iStock

En Sucre también las autoridades han tomado medidas con relación a la influenza aviar y prohibieron las riñas de gallo en todo el territorio.



En el Departamento se detectaron brotes de la gripe aviar en jurisdicción del municipio de Los Palmitos en los Montes de María y ahora en Guaranda, en la subregión Mojana.



Francisco Javier Barrios

Especial para ELTIEMPO

Sincelejo