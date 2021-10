Conozca las restricciones en su ciudad para la celebración de Halloween

Aunque la celebración de Halloween, este fin de semana, puede ser una buena oportunidad para continuar con la reactivación económica, las autoridades locales decretaron una serie de medidas que tienen como propósito garantizar la seguridad, así como la bioseguridad.



Es por esto que en algunas ciudades se estableció toque de queda, ley seca y prohibición de parrilleros de motos.



Además, se recomienda no sacar a los niños en las noches y no permitir que consuman dulces entregados por desconocidos.



En el caso de Bogotá, entre los anuncios realizados por el Distrito se encuentra la restricción del parrillero en moto durante el fin de semana.



La medida estará vigente desde anoche a las 6 p. m. e irá hasta el lunes a la medianoche. Esta prohibición incluye a hombres y mujeres.



El Distrito recomendó a los padres de familia no sacar a los niños a pedir dulces durante la noche de Halloween para evitar riesgos relacionados con el contagio. Además, tener cuidado con las pinturas tóxicas y utilizar siempre el tapabocas.



“Invitamos a los padres de los niños a celebrar este día desde sus casas o en sus conjuntos residenciales”, dijo la alcaldesa Claudia López.

La alcaldesa Claudia López hizo los anuncios este viernes. Foto: Alcaldía de Bogotá



En términos de seguridad, habrá 17.000 uniformados en toda la ciudad; además, a ellos se les sumarán 2.023 hombres de refuerzo de la Dirección General de la Policía.



Asimismo, la Secretaría de Seguridad anunció que habrá personal de la entidad en 102 puntos de alta concentración, 320 gestores en total y un coordinador de seguridad para cada localidad.



Medellín, por su parte, no tendrá ningún tipo de restricciones para este fin de semana.



Sin embargo, para esta fecha se instalará un puesto de mando unificado (PMU) permanente en el que la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Metropolitana y todas las agencias de seguridad, control y emergencias, coordinará las labores preventivas en el marco de la celebración del Halloween, que contará con aforos del 100 por ciento en todas las superficies comerciales y abiertas al público.



“Esto nos permitirá desplegar a 1.500 policías y de la misma manera tendremos atención especial en nueve corredores viales de la ciudad, sumado a atención prioritaria a todo lo que suceda y el cuidado de los niños”, explicó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



Los uniformados reforzarán con labores de vigilancia sectores con mayor cantidad de público, como centros comerciales, parques públicos y el sistema masivo de transporte.



Barranquilla, al igual que Medellín, no tendrá medidas especiales.

Sin embargo, sí habrá más presencia de Policía para garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como que se cumplan los protocolos de bioseguridad.



De otro lado, la Policía dispuso de un plan especial de vigilancia desde anoche en los principales cementerios de esta capital para prevenir actos de profanación en los camposantos por sectas de fanáticos con motivo de la celebración de la fiesta de Halloween. La Policía incrementó los patrullajes en los alrededores y en el interior de los cementerios, en especial el Calancala y el Universal.

Celebración del día de los Niños en el Jardín Pedagógico Rafael Pombo. Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo.

Las autoridades de salud del Distrito recordaron que, además del coronavirus, enfermedades respiratorias se están incrementando en la ciudad debido a la temporada de lluvias.



En Cali no habrá ni ley seca ni toca de queda, pero sí se prohibió el parrillero y se prohibió la circulación por algunas vías de la ciudad para evitar las caravanas que en el pasado han causado caos en la ciudad.



Cerrarán los túneles de la avenida Colombia y de la autopista Suroriental, a la altura de Comfandi El Prado, desde hoy a las 5 p. m. y mañana 6 a. m. Y se vuelve a restringir la movilidad por dichas zonas entre el domingo a las 5 p. m. y el lunes a las 6 a. m.

Serán 200 agentes de tránsito en terreno y 2.500 funcionarios, entre Policía y Alcaldía, para garantizar la seguridad.



Además, las estaciones de gasolina tendrán el ojo del Ejército y la Policía para evitar casos de atracos por personas que se disfracen para cometer delitos.



“Queremos iniciar con unas recomendaciones muy claras para papá y mamá: ustedes son los primeros respondientes de la vida, salud y bienestar de sus niños y niñas, necesitamos que estén comprometidos y eviten que el niño y la niña estén en vía pública sin ningún tipo de acudiente”, aseveró el alcalde Jorge Iván Ospina.



Pero en los demás municipios del Valle del Cauca habrá toque de queda para menores de edad desde las 11 p. m. del domingo, según la Gobernación.

“Hemos tomado la decisión para proteger a nuestros menores, para proteger a los padres de familia, de que el 31 de octubre pueden salir los niños, los jóvenes, todos disfrutar y pedir dulces, pero hasta las 11 de la noche. Después de esa hora no debe haber ningún menor de edad en la calle”, dijo la gobernadora Clara Luz Roldán.



En Santander, por su parte, se prohibieron las caravanas de vehículos y en Bucaramanga y el área metropolitana habrá 700 uniformados vigilando los lugares más concurridos y comerciales de estos municipios.



En Pereira habrá ley seca a partir de las 5 de la mañana del domingo 31 de octubre,

hasta las 5 de la mañana del lunes 1.° de noviembre.



“También se restringirá el tránsito de parrillero en motos desde las 5 de la tarde del domingo 31 de octubre, hasta las 5 de la mañana del lunes 1.° de noviembre. Además, no se extenderá el horario del comercio durante el 31 de octubre”, informó Carlos Maya, alcalde de la ciudad.