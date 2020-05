Asignaron 200 hectáreas de tierra entre víctimas de Salvatore Mancuso

Entre 1988 y 1993 un total de 56 familias campesinas fueron despojadas de sus tierras en un predio conocido como El Levante, zona rural de Montería. Las autodefensas al mando de Salvatore Mancuso se hicieron dueñas del terreno a punta de amenazas y desapariciones. El pasado 27 de abril, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras ordenó compensar a 18 víctimas y sus familiares con 200 hectáreas que deberán ser entregadas con títulos de propiedad.

“Los procesos de restitución no paran, es por eso que en medio de la cuarentena fuimos notificados de esta grata e importante sentencia. Con esta compensación se busca proteger los derechos de todos los reclamantes”, afirmó Dina Luz Montalvo, directora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Córdoba, Sucre y Bajo Cauca.



El fallo en favor de las víctimas es considerado por Montalvo y los reclamantes como una de las más significativas victorias de los desplazados de esa zona, por tratarse de uno de los terrenos preferidos del otrora jefe paramilitar.



"En el proceso de restitución de tierras, la compensación es una alternativa que se contempla cuando, en la etapa de cumplimiento o posfallo, los beneficiarios no pueden retornar a las tierras que perdieron. Tal es el caso de las familias del El Levante, quienes por orden del juez, serán compensadas, debido a que las parcelas solicitadas se encuentran ocupadas por otras víctimas que ya fueron restituidas en un proceso anterior", aclaró Montalvo.



Esta compensación se hará con recursos del Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras de Córdoba, que entregará inmuebles rurales o urbanos, que tengan similares características a los predios originales; de no ser posible la compensación en especie, ésta será económica equivalente al valor comercial de las hectáreas ordenadas por el juzgado.



La emblemática hacienda El Levante, de donde tuvieron que salir los labriegos está ubicada en el corregimiento Tres Piedras de Montería. En ella, Mancuso levantó la principal base de operaciones de las Auc y centro de entrenamiento de los ejércitos paramilitares.



El terreno estaba compuesto por cerca de 800 hectáreas y en el año 1987 el extinto Incora lo entregó a los campesinos de la región dentro de un proceso de reforma agraria. La zona era en ese momento terreno de influencia de las guerrillas del EPL y las Farc. Sin embargo, las condiciones que provocaron el abandono de las tierras se dieron por la llegada de los grupos paramilitares, quienes iniciaron la disputa por el control del territorio.

Los hechos

Tres campesinos fueron desaparecidos, otro más asesinado en el pueblo y el resto constreñidos para que vendieran a bajos precios. A raíz de estos hechos, los pobladores se vieron obligados a abandonar sus parcelas.



Quienes cometían los crímenes se hacían llamar los 'tangueros' por tratarse de hombres armados que provenían de una finca en Valencia (Córdoba) llamada Las Tangas, cuna del paramilitarismo en Colombia. Eran Fidel y Carlos Castaño los gestores de ese grupo, que comenzó la escalada violenta. Sin embargo, aseguran los propios campesinos que fue Mancuso quien se apropió del extenso valle.



Tras la desmovilización y el desmonte del paramilitarismo, las víctimas acudieron a reclamar lo que les pertenecía.



"En su momento, el predio fue solicitado en restitución en el marco de la Ley 975 dentro del proceso de Justicia y Paz, pero la Corte Suprema de Justicia negó en segunda instancia este derecho a las víctimas por deficiencia probatoria, debido a que no se demostró la configuración de los delitos de desplazamiento forzado y despojo, así como su nexo causal con el proceder delictivo de los postulados. En el año 2012, las familias volvieron a iniciar una batalla jurídica para recuperar sus predios, pero esta vez acompañados de la Unidad de Restitución de Tierras (URT)", señala un informe de esa entidad.



Desde entonces se han recibido 54 solicitudes de restitución para El Levante, todas atendidas por la URT. Del mismo modo, se han proferido siete sentencias entre el 2015 y 2020; de las cuales tres son individuales y cuatro colectivas. Ya 48 familias han sido restituidas beneficiando a 240 personas en 742 hectáreas.



También se han hecho inversiones en 23 proyectos productivos de ganadería representados en 592 millones 802 mil pesos, y se han construido 23 casas de interés rural priorizadas y 20 más a través del Banco Agrario y Ministerio de Agricultura.

El fallo es determinante y ordena que en un plazo máximo de 6 meses se haya dado por concluida la compensación a los desplazados de El Levante.



GUDILFREDO AVENDAÑO

Especial para EL TIEMPO

Montería