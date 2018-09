Daniel Samper responde a polémica por su trino sobre Paloma Valencia

El reconocido columnista y youtuber Daniel Samper Ospina se pronunció tras la polémica que generó un trino suyo sobre la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.



Todo comenzó luego de que el pasado 25 de septiembre, tras la coyuntura noticiosa de ese día relacionada con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y su iniciativa de disminuir la presencia de palomas en la Plaza de Bolívar, Samper escribiera que "Si Peñalosa quiere hacer frente a las palomas más dañinas de la Plaza de Bolívar, que empiece por Paloma Valencia".

El jueves, la Comisión legal para Equidad de la mujer del Congreso rechazó la publicación. "Es muy importante como mujeres unir nuestras fuerzas y demostrar nuestro respaldo cuando hemos sido atacadas o amedrentadas por otros", se lee en el comunicado de prensa publicado en la página web del Congreso.



Samper, tras esto, publicó en su cuenta de Twitter la carta con la que le responde al Centro Democrático (que aseguró que "una cosa es el humor y otra es la agresión con insultos"), y a la Comisión para la Equidad de la Mujer, del Congreso, que también calificó como una "falta de respeto que promueve la violencia contra la mujer" la publicación en la que Samper.



El youtuber empezó su texto diciendo que, antes que nada, se declara "amigo de las palomas y admirador general de su vuelo, trátese del tipo de paloma que se trate, bien sea la paloma de la plaza, la paloma de la paz o la Paloma Valencia".



Aclaró que el momento en el que escribió el trino tuvo en cuenta las declaraciones públicas de la senadora Valencia en relación a temas polémicos "tales como el uso del glifosato y la promoción de la impunidad parlamentaria", así como las declaraciones del alcalde de Bogotá, según las cuales, "las palomas bogotanas dejarán de ser alimentadas en la plaza de Bolívar para evitar su sobrepoblación, dado que, en sus palabras, producen enfermedades y su excremento es corrosivo", señaló.

También dijo que no era su intención asociar los daños que ocasionan las palomas a la labor de la senadora, "por el contrario, el texto hacía referencia a dos palomas diferentes, si bien ambas admirables, las de la plaza y la del Congreso".



Frente a las declaraciones publicadas por la Comisión para la Equidad, según las cuales el columnista incitó a la violencia contra Paloma Valencia, dijo:



"Habría incitado a la violencia contra la senadora uribista si hubiese pedido, por ejemplo, el uso del glifosato en los lugares que ella suele frecuentar, toda vez que está demostrado científicamente que se trata de un químico cancerígeno, al punto de que Monsanto, la compañía que lo produce, acaba de perder un pleito judicial ante los familiares de un ser humano que murió por su uso".

Uno de los puntos más polémicos de las respuestas de Daniel Samper y que se ha hecho viral, fue el ejemplo que dio a quienes consideraron el trino "como literal".



"Aun tomado de modo literal, el trino de este columnista y youtuber, a lo sumo podría ser interpretado como una invitación a que el alcalde Peñalosa no ofrezca maíz a Paloma Valencia cuando se la encuentre en la Plaza de Bolívar, porque ha causado muchos daños. Asunto que sería lamentable, de todos modos", manifestó en el escrito.



Y prosiguió con una fuerte crítica a las iniciativas que actualmente adelanta la senadora uribista: "este columnista invita a que no se les corte el maíz a las palomas de plaza toda vez que, hasta la fecha, no han propuesto el uso del glifosato en el campo colombiano, ni han ventilado ante los medios una reforma a la justicia que resucitaría la inmunidad parlamentaria, entre otras pésimas practicas de la administración publica", aseguró.



En los últimos renglones de su escrito dice que no irrespetó a la mujer, como se le acusa, y que sus comentarios no obedecían a su género sino a sus declaraciones, "del mismo modo que las observaciones críticas contra el carácter corrosivo del excremento de las palomas incluye también el de los palomos".



Finalmente lanzó una curiosa invitación a los senadores que protestaron en contra de su trino.



"Invito a todos los senadores ofendidos por el supuesto carácter machista del trino en cuestión, a que en coherencia con sus sentimientos de defensa a la mujer, rechacen el uso del glifosato, que según estudios científicos produce aborto espontáneo en mujeres embarazadas. A eso están exponiendo a nuestras mujeres campesinas".



Durante el día ha sido tendencia en las redes sociales el hashtag #MiRespuestaParaPalomaEs, con el que el columnista ha difundido su respuesta.



ELTIEMPO.COM