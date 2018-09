Daniel Coronell responde a la columna de Paola Ochoa

Después de que la periodista Paola Ochoa publicara su columna ‘Maestro Daniel Coronell’, en la que le cuestiona al periodista varios puntos del artículo de opinión que publicó la semana pasada sobre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y los ‘bonos del agua’, este lunes, Daniel Coronell publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que le responde a Ochoa varios de los cuestionamientos que realiza en la columna.

“Responderé a la respetada colega @PaolaOchoaAmaya integralmente. Por ahora un adelanto: Pregunta ¿por qué no llamé al ministro antes de escribir? Porque es una columna de opinión basada en documentos y no un reportaje. Ahora pregunto, comedidamente, ¿ella por qué no me llamó?”, escribió Coronell.

Responderé a la respetada colega @PaolaOchoaAmaya integralmente. Por ahora un adelanto: Pregunta ¿por qué no llamé al ministro antes de escribir? Porque es una columna de opinión basada en documentos y no un reportaje. Ahora pregunto, comedidamente, ¿ella por qué no me llamó? https://t.co/JsjYES8jBD — Daniel Coronell (@DCoronell) 17 de septiembre de 2018

A lo que Ochoa publicó: "¿Tú crees que es lo mismo? ¿No llamar a quien acusas de enriquecerse a costa de emprobrecer a 117 municipios? Aquí nadie ha afectado tu buen nombre. Ni nadie duda de tus buenas intenciones y de tu enorme servicio al país. Pero lo que está en juego es mucho".



En este sentido, la columnista Laura Gil le cuestionó a Ochoa "los vínculos de su esposo, Juan Ricardo Ortega, con Alberto Carrasquilla".



"¿Por qué @PaolaOchoaAmaya no cuenta los vínculos de su esposo, Juan Ricardo Ortega, con Alberto Carrasquilla? Eso no le quita ni le pone a la columna y ella está en todo su derecho de criticar. Pero, si va a dar cátedra de buen periodismo, el ejemplo comienza en casa", escribió Gil.

¿Por qué @PaolaOchoaAmaya no cuenta los vínculos de su esposo, Juan Ricardo Ortega, con Alberto Carrasquilla? Eso no le quita ni le pone a la columna y ella está en todo su derecho de criticar. Pero, si va a dar cátedra de buen periodismo, el ejemplo comienza en casa. — Laura Gil (@Lauraggils) 17 de septiembre de 2018

Acto seguido, Paola Ochoa le responde a Gil que Carrasquilla y su esposo "fueron ambos viceministros de Roberto Junguito. Cuando éste se va, mi marido renuncia al cabo de unos meses".



Allí, Coronell le publica a Ochoa un decreto que muestra que su esposo Juan Ricardo Ortega fue viceministro de Carrasquilla e incluso fue designado como Ministro de Hacienda encargado cuando Alberto Carrasquilla tomó unos días de vacaciones.

"Juan Ricardo fue viceministro de Carrasquilla e incluso ministro encargado en una licencia de Carrasquilla. Decreto 3778 de 2003. Ya les mando la foto", escribió.



Así mismo, Daniel Coronell le dijo a Ochoa "¿Entonces el “principio” del que habla usted es una norma elástica que aplica o no según criterio suyo?".

¿Entonces el “principio” del que habla usted es una norma elástica que aplica o no según criterio suyo? https://t.co/PstXYCxaUy — Daniel Coronell (@DCoronell) 17 de septiembre de 2018

ELTIEMPO.COM