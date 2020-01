Indígenas responden a Ministro y dan lista de niños muertos en Chocó

La comunidad indígena wounaan de Buenavista donde se estaría presentando una enfermedad que habría dejado ya cinco niños muertos, aseguran que ninguna comisión médica departamental ha llegado todavía a este poblado ubicado a seis horas del casco urbano de Pizarro, en Bajo Baudó (Chocó).

La comunidad respondió en un comunicado las declaraciones del Ministro de Salud, Iván Darío González, quien manifestó este miércoles que “se han encontrado alrededor de 60 personas que se han remitido a hospitales, pero a la fecha no tenemos fallecidos identificados, aunque eso no quiere decir que no existan”.



“…Ninguna delegación de la secretaría de Salud departamental ha hecho presencia aquí en la comunidad de Buenavista para ayudarnos a resolver esta problemática que nos afecta a nuestra población”, se lee en el comunicado de los indígenas.



Los indígenas denuncian que desde el pasado 23 de enero, más de 180 menores de edad presentan altas fiebres, diarrea y vómito por cuenta de una extraña enfermedad que ya ha cobrado la vida de seis niños en la comunidad.

Los menores han muerto, el último murió al mediodía de este martes. Aún nadie puede decirnos a qué se debe o cómo se originó todo FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Orlando Moya, representante legal del Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia (Woundeko), además de estos hechos que, por ahora, solo han atacado a los menores de 10 años, se tiene conocimiento de nueve casos más en la comunidad indígena ubicada en Santa Teresita, en Juradó.



Según información de Woundeko, ya han sido atendidos 187 menores en esta comunidad que no supera los 1.500 habitantes.

El acta, firmada por líderes indígenas de la zona, denuncia que ninguna autoridad nacional o departamental ha llegado a la zona. Foto: Cortesía

En acta firmada por Castulto Cabezón Polpare, segundo gobernador del resguardo, y por Lincer Conquista Ismare, secretario local, se deja la constancia de los nombres de los menores fallecidos y, además, se señala que la única entidad que ha estado presente es la IPS Funsoba, que opera en Pizarro, Chocó.



El último niño que murió tenía un año y medio de edad. Murió sobre el mediodía del pasado 28 de enero como consecuencia de este extraño malestar.



El secretario de Salud de Chocó, Carlos Tirso Murillo, señaló que una comisión médica investiga desde el pasado 25 de enero cómo se originó la epidemia. Un médico, una enfermera, una bacterióloga y un equipo de vacunación forman parte de la brigada.



El funcionario agregó que la comisión de salud departamental extendió su permanencia en terreno hasta este sábado y siguen atendiendo a la comunidad afectada por la que sería una epidemia, aún no determinada.



El funcionario dijo que todavía no se pueden confirmar o desmentir las supuestas muertes de seis menores de edad por dicha enfermedad, pero que el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud tendrán personal en la zona este jueves para verificar la información.



Entre viernes y sábado se harán actividades con la comunidad para determinar aspectos como estado del agua, manipulación de alimentos, tenencia de animales, estado de las viviendas, aspectos que podrían estar relacionados con el agente responsable de la epidemia.

En la segunda carta, indígenas señalan el nombre de los niños que han muerto por la extraña infección. Foto: Cortesía

El funcionario aseveró que las muertes de los menores no han podido ser confirmadas, por lo que la dependencia también envió al lugar una funcionaria de vigilancia para hacer las indagaciones que permitan establecer la veracidad de las muertes denunciadas.



Por su parte, Moya señala que más arriba de Buenavista, en Puerto Piña, se conoció el caso de un joven que tuvo que ser sacado en lancha en la madrugada de este martes por cuenta de esta extraña enfermedad.

NACIÓN​