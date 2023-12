'Responde a contexto alarmante de violencia': indígenas que bloquean Vía Panamericana

Totalmente cerrada se encuentra la vía Panamericana en la vereda el Descanso, corregimiento del Pescador, Caldono. Comunidades indígenas protestan por los recientes hechos de violencia en sus territorios.



El bloqueo inició alrededor de las 5:30 de la mañana de este lunes 4 de diciembre. Protestantes señalan que este punto permanecerá cerrado hasta obtener respuestas concretas.



“Con el respaldo de sus comunidades, las autoridades del resguardo indígena de la Laguna Siberia han optado por bloquear la vía Panamericana en el punto Pescador (Caldono) en Cauca, demandando una atención inmediata del Gobierno Nacional. Esta medida responde a un contexto alarmante de violencia, subrayando el asesinato de líderes y comuneros en la región”, dijo el líder indígena, Ermes Pete.



“Además, la creación del resguardo de Ovejas Siberia (misak) en la Laguna Siberia suscita inquietudes que necesitan una pronta y eficaz respuesta por parte de las autoridades pertinentes, incluida la Agencia de Tierras”, agregó.

Bloqueo en la Vía Panamericana este lunes, 4 de diciembre. Foto: Consejo Gremial del Cauca

El pasado jueves 30 de noviembre se reportó el asesinato del mayor indígena Rogelio Chate en el resguardo de Pueblo Nuevo en Caldono.



Sobre estas acciones de hecho, Gerardo Arroyo, director Consejo Gremial y Empresarial Cauca, expresó: “es inaceptable un nuevo bloqueo a la carretera Panamericana, en esta ocasión por las comunidades indígenas”.



“Entendemos la situación que están viviendo por el asesinato de sus líderes sociales ,sin embargo el bloqueo a la carretera no es el mecanismo para exigirle al gobierno nacional las garantías de protección y de seguridad que requiere esta comunidad”.

Y agregó que “las vías de hecho como el bloqueo a la Panamericana son una vulneración directa a los derechos fundamentales como la vida, hay pacientes, enfermos que requieren movilizarse por este corredor vial, el derecho al trabajo, el derecho a la libre movilidad, convirtieron la carretera en un mecanismo de presión para que los gobiernos municipales, Departamental y Nacional respondan a las peticiones de las comunidades”.



El ejecutivo recordó que durante este año se han registrado 25 bloqueos en esta carretera, con 27 días de cierre, lo que ha generado fuertes golpes a la economía de la región.

“Instamos a la comunidad indígena que está bloqueando para que se retire la carretera para Panamericana, estas vías de hecho no son forma de protestar, al gobierno Nacional lo instamos y lo invitamos para que llegue al departamento del Cauca y se reúna con todos los actores para atender la situación de violencia que vive el departamento, y también, para que establezcan acciones de fondo que restablezcan la seguridad y el orden público”.



“Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, entre la fuerza pública y grupos armados ilegales y las acciones violentas que se vienen registrando en contra de los sectores empresariales del departamento no nos permiten ser competitivos, no podemos generar desarrollo económico, no se puede generar emprendimiento, no se pueden generar nuevas oportunidades de empleo en un departamento donde no hay estabilidad, donde no hay garantías jurídicas y de seguridad mínimas para que se dé el desarrollo del sector productivo”, finalizó Arroyo.



El pasado 27 de noviembre, se registró otro bloqueo en la vía Panamericana por incumplimientos de varios proyectos que duró más de 12 horas.



La obstrucción se concentró en el puente peatonal, punto de conexión entre Popayán y Cali.

