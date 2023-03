El Ministerio de Ambiente de Colombia anunció recientemente la ampliación del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que pasaría de 172 mil hectáreas en un área protegida de un total de 573 mil. Sin embargo, la decisión no ha sido bieron recibida por los líderes indígenas de la zona.



El Cabildo en el Magdalena y La Guajira, que representa a varios grupos indígenas en la región, ha expresado su desacuerdo con la decisión, argumentando que no hay beneficios tangibles para la conservación de los recursos naturales en las áreas donde se ubican los resguardos indígenas.



'Se estaría ampliando la zona de Parques y no los resguardos indígenas ya existentes'

En los alrededores de la Kankurwa, los hombres no paran de mambear su sagrado ayu (hoja de coca tostada) mientras las mujeres y niñas tejen mochilas grandes y pequeñas. Foto: Rafael Quintero

Danilo Villafañe, cabildo gobernador y líder Arhuaco en el Magdalena, señaló que la expansión del parque no beneficia a la Sierra porque "se está ampliando la zona de Parques y no los resguardos indígenas ya existentes".



"Estas áreas protegidas deberían considerarse como áreas de interés especial, una nueva categoría, que reconozca los conocimientos propios indígenas y la conservación", dijo Villafañe.



El líder indígena también explicó que la idea inicial era cubrir una zona mucho más amplia para la consolidación del territorio y la definición de las áreas de conservación.



En su exposición manifiesta que los resguardos en sí ya son áreas protegidas especiales y no requieren de otro mecanismo de protección de carácter colectivo.



'El control lo ejercen las mismas autoridades

indígenas, no Parques Nacionales'

Las lecturas rituales tienen un principio claro: no se trata de leer lo que sucedió en la región donde se hace, sino contar historias de otras regiones que vivieron tragedias similares. Foto: Rafael Quintero

Las áreas de reserva natural que hay en la Sierra no son gracias a la existencia del Estado, sino a la existencia de un grupo de pueblos ancestrales que, a través de sus conocimientos, han podido conservar la presencia de Parques Nacionales.



"El control lo ejercen las mismas autoridades indígenas, no Parques Nacionales, a tal sentido que hoy en día no existe una sola persona perteneciente a la comunidad arhuaca que haga parte de esa entidad", enfatizó Villafañe.



La ampliación se da en los municipios de Dibulla, en La Guajira; Pueblo Bello y Valledupar, en el Cesar; y en Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta, en el Magdalena.



El Cabildo en el Magdalena y La Guajira que dicha medida no fue lo que le solicitaron al presidente Gustavo Petro en reuniones sostenidas con anterioridad.



Su propósito era llegar al millón de hectáreas de ampliación para consolidar el área especial protegida que han llamado el ‘Cordón ambiental de la Sierra Nevada’ o ‘los guardabosques del corazón del mundo’.



La propuesta integra la necesidad de proteger las cuencas hidrográficas y disminuir a la población que las afecta por la colonización improvisada.





Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv