No hay pistas sobre secuestradores de hijo del Alcalde de El Carmen

Las autoridades militares y de policía intensifican este jueves el operativo de búsqueda desplegado en la región del Catatumbo para dar con el paradero del hijo menor del alcalde de El Carmen (Norte de Santander), Edwin Contreras, sin que se tengan indicios sobre los responsables de este atroz hecho.

El funcionario, que fue víctima de un atentado en 2016 y padeció el secuestro de su padre el año pasado, no pierde la esperanza de encontrar sano y salvo a su ser querido, un niño de cinco años, quien fue abordado el miércoles por dos hombres armados cuando se dirigía a su escuela, ubicada en el corregimiento de Guamalito, zona rural de esta localidad nortesantandereana.

El dolor de este plagio tiene a su familia asechada por los quebrantos de salud y por esto el funcionario se trasladó en las últimas horas a este caserío para acompañar el sufrimiento de sus padres.



Al llegar a este lugar, una tristeza mayor lo embargó cuando se percató de que no hay sobrevuelos del Ejército, ni tampoco despliegue militar como se creía en este sector del Catatumbo, considerado ruta estratégica por los grupos armados que delinquen allí, como la guerrilla del Eln, la disidencia del Epl, más conocida como Los Pelusos, y la delincuencia común.



“Hasta el momento no hay indicios de a quién se le atribuyan estos hechos, pero de igual manera las autoridades haciendo todo lo posible para dar con los secuestradores (…) Me encuentro con mi padre, que ha pasado una mala noche, y me doy cuenta de que no hay sobrevuelos, ni presencia del Ejército, eso siempre ha sido una de mis peticiones para que mi municipio tenga tranquilidad”, indicó el gobernante y padre de la víctima.

Guamalito amaneció hoy siendo un pueblo fantasma, con un silencio que produce miedo FACEBOOK

TWITTER

Este alcalde no se explica las razones de esta racha de violencia contra él y su familia y afirma que el Estado no ha prestado atención a las solicitudes de un esquema de seguridad para su círculo más cercano.



Entretanto, el clamor de una marcha, que alista la comunidad educativa del colegio Santo Ángel, donde ocurrió esta acción violenta, interrumpirá a partir de las 8 de la mañana la desolación reinante en el corregimiento de Guamalito.



Los asistentes a esta movilización exigirán la inmediata liberación de esta víctima y le pedirán al Gobierno Nacional mayor presencia institucional para que un hecho tan lamentable como este no se vuelva a presentar.



“Guamalito amaneció hoy siendo un pueblo fantasma, con un silencio que produce mucho miedo. Por eso vamos a volcarnos a la calle, con el propósito de ablandar el corazón de los captores del menor y exigir su liberación ya. No podemos dejar solo al Alcalde, ni mucho menor a su familia”, indicó Yaneth Pallares, rectora de la institución educativa.



CÚCUTA