La noche de pesca en familia que se convirtió en una pesadilla

Una noche tradicional de pesca en el río Inírida se convirtió en una pesadilla para una familia de la comunidad indígena manaware, del Vichada, el jueves 24 de enero, cuando el hijo menor Juan Mario Gaitán, un joven de 17 años, salió en una carrera desenfrenada desde la playa hacia las aguas del río, tras despertarse de un ataque de epilepsia.

Pablo Gaitán Rodríguez, padre de joven que permaneció 17 horas perdido en las aguas del río Inírida, que pasa por un costado del área urbana de la capital de Guainía, relató que esa tarde se desplazó con su familia a acampar en las playas del río, como tradicionalmente lo hacen por esta época, para en la noche salir a pescar.



“Salí de pesca porque soy discapacitado -le hace falta una mano- y no puedo trabajar casi bien, pero pescar por la noche es bueno, yo cargaba el chino (hijo) para que me ayudara y estábamos con la hermana y la mamá”, relata.

Pablo vive con su esposa Elvia -con quien tienen nueve hijos- y con los dos menores en una humilde vivienda del barrio Porvenir Bajo, en Inírida. Los otros hijos, en su mayoría mujeres, ya se han casado, se han ido de la casa y viven de vender mañoco y casabe, productos elaborados con base en la yuca que consumen las comunidades indígenas y los colonos en el llano y la selva.



Y cuando se estaba ocultando el sol, a su hijo le dio el ataque que lo deja inconsciente por algunos minutos y cuando despierta sale corriendo a toda velocidad y sin rumbo fijo. Eran cerca de las 6:30 de la tarde cuando “se le salió la enfermedad y cuando se despierta sale a correr, se tiró al agua y después no lo encontraron”, cuenta su padre.



“Yo estaba en la canoa y él estaba en la playa con la mamá y la hermana”, recuerda Pablo. Él tiene 17 años, ya lleva dos años de estar con esos ataques y no lo manda al colegio por la enfermedad, cursó cuarto de primaria.



Esa noche, dieron aviso a las autoridades de la desaparición del joven sin que lograran ubicarlo, porque justo tomó el rumbo aguas arriba, en la zona de mayor oscuridad del río, incluso la hermana intentó detenerlo, pero no logró hacerlo, contó un rescatista de la Defensa Civil de Inírida.

Personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50, con el apoyo de socorristas de la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana ayudaron al rescate del joven. Foto: Cortesía Defensa Civil/Infantería de Marina

Pesadores y personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 50, con el apoyo de socorristas de la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desplegaron la operación de búsqueda y rescate sobre el río.



En la mañana siguiente continúo la búsqueda y sólo hacia las 2:00 de la tarde lo encontraron a unos 200 metros aguas arriba semi-cubierto por las aguas del río en una zona boscosa, vivo, con hipotermia y aferrado a las raíces de un árbol.



El personal del Batallón Fluvial de Infantería de Marina le dio los primeros auxilios lo abrigó y lo condujo al Hospital Manuel Elkin Patarroyo de Inírida.



En el hospital le dieron suero y otros medicamentos y lo mandaron para la casa, cuenta su padre, que sigue preocupado porque a su hijo, después de encontrarlo, le siguen dando los ataques, por lo menos dos veces por día.



