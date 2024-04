Requisitos de la misión a la Nasa con el programa 'She is', para las niñas del Eje Cafetero

La misión Ella es atronauta 2024 es un proyecto de la fundación 'She Is' con el objetivo de llevar niñas del Eje Cafetero al Space Center Houston de la Nasa en Estados Unidos, para que aprendan sobre ciencia, ingeniería y matemáticas y vivan de cerca la experiencia de ser astronauta. A este programa se unió el concesionario Autopista del Café.

La Fundación 'She Is' busca empoderar a las mujeres y niñas en condiciones de vulnerabilidad a través del emprendimiento y la educación Steam (enfoque pedagógico que integra las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje). Esta fundación tiene una alianza con el Space Center de la Nasa.

El programa tiene una duración por cinco meses e incluye clases virtuales de formación y aprendizaje sobre robótica, programación, prevención de embarazo a adolescentes, ciberacoso y emprendimiento, entre otros.

"Queremos que todas las niñas se unan a esta aventura increíble, que junto a la Fundación 'She Is' busca empoderar y educar a las niñas de nuestra región llevándolas al Space Center de la Nasa, en Houston, Estados Unidos, y vivir de cerca lo que es ser astronauta", afirmó el gerente de Autopistas del Café, Mauricio Vega Lemus.

Los requisitos para participar en el programa

Tener entre 11 y 16 años.

No tener ningún vínculo familiar en primer grado de consanguinidad con un funcionario público en cargos de toma de decisión, esto debido a conflicto de intereses y siguiendo los lineamientos del código de ética de la Fundación 'She is'.

Recibir formación académica en una institución pública de educación básica, media o media técnica y demostrar excelente desempeño académico.

El grupo familiar debe pertenecer a los grupos A, B o C del Sisbén IV.

Garantizar el acceso a Internet y a las herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del programa, ya sea propio o facilitados por la institución.

Garantizar la disponibilidad de tiempo para la formación.

No haber participado en ninguna de las misiones del programa Ella es astronauta presencial o virtual.

Contar con un tutor responsable.

Las inscripciones se pueden hacer en la página web www.autopistasdelcafe.com

