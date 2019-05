Repudio por atentado a comisión judicial en Norte de Santander

Lo que comenzó siendo una inspección judicial a un predio, ubicado en el corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú, terminó en una demostración más de la ola de violencia que se sigue recrudeciendo en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

El ataque con granadas y ráfagas de fusil a una comisión del Juzgado Municipal de Tibú, que el martes dejó dos muertos y un saldo de 11 heridos, entre ellos tres policías y tres militares, ha desatado una andana de rechazo y de preocupación por parte de las autoridades regionales.

La Policía Nacional culminó este miércoles con la identificación de las víctimas fatales y pudo confirmar que la emboscada acabó con la vida de Shakip Gane Beltrán, secretario del despacho, y Héctor Rodríguez Díaz, quien fulgía como el perito judicial del procedimiento.

Rechazamos enérgicamente acto terrorista en zona rural de Tibú que deja dos personas muertas y varios heridos civiles, Policía y Ejército.

Entre los civiles lesionados, que se recuperan en tres centros asistenciales de Cúcuta, aparecen el juez Gregorio Andelfo Martínez, la abogada Shirley Juliany Rodríguez, el finquero Dimas Cabarico Vargas, y Omar Ortiz Pérez, un motorizado que fue sorprendido por el ataque.



“Rechazamos enérgicamente acto terrorista en zona rural de Tibú que deja dos personas muertas y varios heridos civiles, Policía y Ejército. Acompañamos a sus familias”, indicó William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.Al clamor del funcionario se sumó el rechazo del Consejo Superior de la Judicatura, que en un comunicado condenó esta acción violenta y lamentó el deceso de estos funcionarios judiciales.

Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en el Catatumbo. La situación se agrava mucho más y la respuesta no es la acción militar.

La comunidad también se mostró consternada por la acometida a este equipo de servidores públicos, que por medio del oficio 0735 de abril de 2019 se solicitó el acompañamiento de las Fuerzas Militares. Sin embargo, el pie de fuerza no pudo contener la explosión y el combate entre uniformados y hombres armados, que se presentó minutos después del atentado.



“Estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en el Catatumbo. La situación se agrava mucho más y la respuesta no es la acción militar. Siempre se ha dicho que se intervenga al territorio de manera integral y así se superaran todos estos fenómenos de violencia”, indicó un líder comunal de la zona.



Aunque las autoridades no han atribuido el ataque a un grupo armado en especial, las primeras informaciones apuntan a que el hecho se registró en el sector J26, una zona donde convergen la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc.



Para avanzar en el proceso de identificación de los responsables, la Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que facilite esta labor de individualización.



