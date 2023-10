Estos son los últimos sismos sentidos en Colombia

En los últimos días se han presentado varios movimientos telúricos, según los reportes informados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).



Este lunes 9 de octubre, el SGC registró un temblor a las 9:54 p. m., en San Vicente del Caguán, Caquetá.



(Le puede interesar: ¿Lo sintió? Nuevo temblor de profundidad superficial sacudió Boyacá)

El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 3.0 y una profundidad superficial, es decir, menor a 30 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2023-10-09, 21:54 hora local Magnitud 3.0, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), San Vicente del Caguán - Caquetá, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/3nfYeSu1ni — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 10, 2023

Es importante recordar que la alta actividad sísmica en el país se debe a que Colombia está ubicada en una zona donde diversas placas tectónicas convergen, experimenta sismos en gran parte de su territorio debido a esta interacción geológica.



El pasado domingo, 8 de octubre, el SGC registró un temblor en Santander. La magnitud fue de 2.8 y su profundidad fue superficial.



De acuerdo con el SGC, a las 04:10 a. m., se registró el temblor, que tuvo como epicentro Páez, Boyacá.



La profundidad del movimiento telúrico fue menor a 30 kilómetros, razón por la cual se puede considerar que fue un sismo superficial.



Las autoridades no informó sobre ninguna réplica o daños.



A la 01:57 de la madrugada del 6 de octubre, el SGC reportó un sismo que tuvo como epicentro el municipio de Suárez, Tolima.



La profundidad del movimiento telúrico fue menor a los 30 kilómetros, por lo que fue superficial y la magnitud fue de 2.7.



El SGC no informó sobre ninguna réplica. Así mismo, las autoridades no reportaron daños. Sin embargo, internautas señalaron que el movimiento se sintió en Bogotá.

Qué hacer durante un temblor

La Cruz Roja de Bogotá comparte algunas sugerencias para seguir durante y después de un terremoto.



Antes de tomar decisiones apresuradas, se aconseja respirar profundamente y mantener la serenidad. Si te encuentras en un edificio resistente a sismos, lo óptimo es inclinarse hacia abajo y buscar un lugar seguro, como debajo de un mueble pesado o junto a una pared.



Para proteger las áreas más sensibles del cuerpo, se recomienda resguardar el cuello y la cabeza con los brazos. Luego, agacharse con la cabeza lo más cerca posible de las rodillas y adoptar una posición fetal.



Después de que el temblor haya cesado, lo más apropiado es desconectar los servicios como electricidad, agua y gas antes de comenzar la evacuación.



En caso de que no se encuentre en un edificio diseñado para resistir sismos, se aconseja evacuar de inmediato.



La entidad aconseja evitar situarse bajo los marcos de las puertas y distanciarse de las ventanas y objetos que puedan caer. Es esencial contar con un kit de emergencia en el hogar y establecer un lugar de encuentro previamente acordado.

También puede leer:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS