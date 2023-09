El pasado viernes 25 de agosto fue el último día que Ricardo Valencia, un joven de 18 años, habitante de Corinto, Cauca, fue visto por sus familiares y conocidos en el territorio.



Su desaparición ha causado conmoción entre sus amigos, compañeros de colegio y la organización Save The Children, la cual lidera iniciativas juveniles de las que hace parte el joven.

"Ricardo, te necesitamos con nosotros. Eres un ser maravilloso que merece estar lejos del conflicto y cerca de tu familia", señala Save The Children en las publicaciones hechas con el fin de dar con el paradero del joven.



Según pudo conocer EL TIEMPO, el último día que se tuvo información de Ricardo fue el pasado 25 de agosto. Luego de que salió de su jornada escolar, fue observado en la parada de buses que van en dirección por la vía de El Palo, Santander de Quilichao y Caloto. Allí estuvo en compañía de otra persona.



"Él salió de la institución y fue visto por última vez en el paradero de buses. Esa es una versión, que lo vieron acompañado de un hombre joven y que Ricardo no se veía cómodo", señaló la fuente consultada por este diario en Corinto, Cauca.



En el territorio el reclutamiento por parte de grupos armados es recurrente, por lo que no se descarta que esta pueda ser una hipótesis sobre su desaparición.

Un joven líder en su comunidad

Ricardo lleva dos años haciendo parte de los procesos de Save The Children en el Cauca. En un principio entró a un club juvenil de Corinto y un año más tarde hizo parte de la Red Nacional de Participación, en la que se encuentra vinculado hasta ahora.

El realmente es un líder que se enfoca por temas muy sociales y de construcción de paz FACEBOOK

TWITTER

"Él hace parte de la red, pero también es representante juvenil del Cauca, junto con otros tres jóvenes. El realmente es un líder que se enfoca por temas muy sociales y de construcción de paz", señalaron fuentes consultadas por EL TIEMPO.



Además, es reconocido por su comunidad como un "niño muy juicioso, que le gusta ocupar los primeros puestos en su colegio", pues se encuentra cursando grado décimo.



"Ricardo Valencia es una persona con muchos sueños, muchas metas, y un futuro por delante", expresó por su parte una familiar del joven.

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Valencia. Foto: Save The Children

El joven también es reconocido por sus iniciativas sociales en beneficio de los menores de edad del municipio.



"Él es una persona con muchos valores. Él hacía obras benéficas a niños y niñas en temporada de diciembre, con sus propios recursos", dice uno de sus conocidos.



Por otro lado, señalan lo mucho que le gusta la comunicación social, por lo que maneja una página en Facebook y un canal de YouTube sobre periodismo local de Corinto. Además, ha asistido al Congreso de Medios Alternativos del suroccidente del país.



"Es un concejal juvenil del municipio y es un joven muy entregado a los procesos juveniles", precisaron.



Su núcleo más cercano y amigos esperan que dentro de poco vuelva a su casa para que siga siendo un "niño juicioso y un joven líder".



"Le están negando la posibilidad de salir adelante", señaló frente a su desaparición una familiar del joven.

Alertan situación de desaparición y reclutamiento en el Cauca

A propósito de este caso, Save The Children se ha pronunciado en distintas oportunidades sobre la situación que vive el departamento del Cauca frente a la desaparición de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.



"Están siendo víctimas de reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados al margen de la ley, la cual debe atenderse de manera urgente e inmediata por parte del Gobierno Nacional", expresó la organización en un comunicado emitido el pasado 31 agosto.

​

​Según datos del grupo de protección del Cauca, liderado por la Defensoría del Pueblo, hasta agosto de este año se registraron 140 casos.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO