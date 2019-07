Tras 22 días, repatriaron cuerpo de modelo fallecido en Estados Unidos

Después de 22 días de lucha para los familiares del modelo santandereano Miguel Ángel Prada Camacho, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en Estados Unidos y no había podido ser trasladado a Bucaramanga, este miércoles ya se encuentra en la sala de velación de la funeraria San Pedro de la capital santandereana.



Cerca de 11.000 dólares costó la repatriación de Prada Camacho quien chocó con una camioneta mientras conducía su motocicleta en la intersección de la calle Chinden Boulevard and Five Mile Road de la ciudad de Boise, condado de Idaho, EE. UU. el pasado 2 de julio. (Le puede interesar: Familia de modelo muerto en EE. UU. no ha podido repatriar el cuerpo)

Sus familiares tuvieron que viajar a la ciudad de Bogotá a pedirle ayuda del Gobierno nacional para obtener sus visas de un día para otro ya que no contaban con ellas y necesitaban viajar el exterior para recibir el cuerpo sin vida del modelo.



“La Embajada nos ayudó con la tramitología para sacar el pasaporte de un día para otro y sacar una carta para llevar a la embajada de Colombia en Estados Unidos, pero la cónsul nunca recibió ese documento” comentó su hermano Fabián Prada.

El principal impedimento que tenían los familiares para trasladar el cuerpo a Colombia era la expedición de un documento por parte del Gobierno del condado de Idaho en el cual debían certificar que Miguel Prada había fallecido en la ciudad de Boise, este certificado les fue entregado el 18 de julio, por lo que el pasado lunes 22 de julio comenzó la repatriación del cuerpo y, tras cinco vuelos, llegó a la ciudad de origen, Bucaramanga.



El cuerpo del modelo santandereano está siendo velado en la sala San Ignacio en la funeraria San Pedro. Este jueves a las 2 de la tarde se llevará a cabo la eucaristía en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús y posteriormente se efectuará el entierro en el Parque Memorial Tierra Santa.



MARÍA FERNANDA NEIRA VARGAS

Para EL TIEMPO

BUCARAMANGA